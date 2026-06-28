Checo Pérez Abandona Carrera de GP de Austria 2026 Hoy: ¿Qué le Pasó al Piloto Mexicano?

Luego de una clasificación en la que terminó en el puesto 19 de la parrilla de salida, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez enfrentó dificultades con su monoplaza, por lo que terminó abandonando el Gran Premio de Austria 2026.

Fue en la vuelta 5 cuando Pérez reportó humo en el cockpit y rápidamente ingresó a los pits para ver si Cadillac podía arreglar el problema.

En este momento de la competencia, George Russell se mantenía como líder de la carrera, con Hamilton ejerciendo presión para ganar la primera posición.

¿Qué le pasó al Checo Pérez hoy en la carrera de GP de Austria 2026?

El mexicano Checo Pérez abandonó la carrera del Gran Premio de Austria 2026 este domingo 28 de junio 2026.

Los frenos fueron el problema por el que el mexicano tuvo que retirarse de la carrera. El problema, además, acecha a toda la escudería, pues Valtteri Bottas también reportó lo mismo poco antes.

"El dúo MAC-26 se retirará, ya que ambos coches luchan con frenos que se sobrecalientan", indicó Cadillac en X.