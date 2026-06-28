Checo Pérez Abandona Carrera de GP de Austria 2026 Hoy: ¿Qué le Pasó al Piloto Mexicano?

A unas vueltas de haber comenzado el trazado, el mexicano tuvo que abandonar la carrera. Conoce qué sucedió con el Checo Pérez hoy.

Resultados del Checo Pérez hoyCheco Pérez en GP de Austria 2026. Foto: Reuters
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