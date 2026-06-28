Megapuente SEP de 4 Días: ¿Dónde se Suspenden Clases Mañana 29 de Junio 2026?

A los tres días de descanso que tuvieron miles de estudiantes se suma uno más, pues se ha confirmado que habrá un megapuente de cuatro días, pero este no aplicará para todos. Conoce aquí dónde se suspenden clases mañana 29 de junio 2026.

Previamente te dimos a conocer que se ha decretado el cese de clases este martes 30 de junio 2026, mientras que en algunos estados ya han concluido o terminarán en los próximos días el ciclo escolar.

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¿SEP suspende clases mañana 29 de junio 2026?

Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene las fechas del calendario del ciclo escolar 2025 a 2026, pero con algunos cambios en puntuales estados por diferentes circunstancias.

No obstante, a nivel nacional este lunes no se han suspendido clases y comienzan la antepenúltima semana del curso con actividades, en donde está programado el registro de calificaciones el próximo viernes 3 de julio, día en el que no hay actividades escolares para estudiantes.

Cabe recordar que el pasado viernes 26 de junio se suspendieron clases debido a la realización de la última junta de Consejo Técnico Escolar antes de que concluya el año lectivo, por lo que, al juntarse con tres días.

¿Dónde habrá megapuente de cuatro días?

Este megapuente aplicará para Nuevo León, donde la Secretaría de Educación confirmó que no habrá clases este lunes 29 de junio 2026, debido a la realización del partido Países Bajos vs Marruecos.