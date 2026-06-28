Megapuente SEP de 4 Días: ¿Dónde se Suspenden Clases Mañana 29 de Junio 2026?

Luego de que se suspendieran las clases el pasado viernes, algunos estudiantes contarán con un día más de descanso este lunes 29 de junio 2026.

megapuente con SEP para este lunes 29 de junio 2026Se suspenden las clases este lunes 29 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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