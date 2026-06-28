Bolsa de Trabajo CDMX: Empleo de 24 Mil Pesos Solo Con Secundaria; Así Puedes Postularte

Una gran oportunidad laboral se abrió en el mercado formal de la capital del país. Se trata de una vacante vigente para el puesto de operador(a) de traslado en la empresa Consultores CSH, la cual destaca por ofrecer un salario mensual competitivo de 24,000 pesos, posicionándose como una de las mejores opciones del mes.

Este puesto se encuentra disponible dentro del Periódico Ofertas de Empleo de la Ciudad de México, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2026. Al ser un empleo institucional y regulado, cuenta con el respaldo de las autoridades laborales de la CDMX, garantizando una contratación segura.

Requisitos para la vacante de 24 mil pesos

Para formar parte del proceso de selección de esta empresa, los aspirantes deben cumplir de manera estricta con el siguiente perfil:

Puesto: Operador(a) de traslado.

Estudios: Secundaria

Experiencia laboral: Comprobable de 3 a 4 años en funciones similares de manejo y logística.

Horario de trabajo: Jornada completa.

Habilidades clave: Puntualidad, alto sentido de responsabilidad y conocimiento de vialidades.

¿Cómo postularse paso a paso?

El reclutamiento se gestiona a través de los canales digitales de la Secretaría del Trabajo local. Para enviar tu solicitud de forma correcta y asegurar que tu perfil llegue a los reclutadores, sigue estos pasos:

Ingresa a la plataforma oficial de registro. Da clic aquí y llena el formulario en la dirección forms.gle/LybbsrksXM4v3KfC7. Completa el formato con tus datos personales, de contacto y perfil académico. En el apartado obligatorio "Anota el ID de la vacante 1", ingresa el número 21153275, que corresponde de forma exclusiva a este puesto en Consultores CSH.

Una vez enviado el formulario, tu información será revisada y pronto serás contactado por un consejero de empleo para continuar con el proceso.