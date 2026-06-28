Bolsa de Trabajo CDMX: Empleo de 24 Mil Pesos Solo Con Secundaria; Así Puedes Postularte

Abren vacante de operador en Azcapotzalco con salario de 24 mil pesos. Conoce los requisitos y cómo registrarte

Vacantes en CDMX Junio 2026. Foto: AFPVacantes en CDMX Junio 2026. Foto: AFP

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¡Oportunidad única en CDMX! Vacante de operador en Azcapotzalco con sueldo de 24 mil pesos. Conoce los requisitos y cómo postularte para este empleo seguro.

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