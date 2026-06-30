¿Sismo Triple en Sinaloa? Por Este Motivo Ha Temblado Hoy en el Estado del Pacífico Mexicano

Esta tarde 30 de junio 2026, se registró un sismo de magnitud 6.1, en aguas del Mar de Cortes, a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa. El sismo ha sumado hasta ahora diez réplicas, al menos dos de ellas con notable intensidad.

Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN) la mayor réplica tuvo una magnitud 5.5.

La réplica más reciente ocurrió a 131 kilómetros de La Paz, Baja California, también en aguas del golfo de California.

Un sismo y 10 réplicas cimbran Sinaloa

A las 13:45 de la tarde, el SSN registró un sismo de magnitud 6.1 con epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, en aguas del mar de Cortés. Con una profundidad de apenas 5 kilómetros,

El temblor se percibió en ambos lados del golfo de California. Fue reportado en Baja California Sur por habitantes de La Paz, y en Sinaloa por pobladores de Guasave, Guamuchil y Los Mochis. También fue percibido en El Salto, Durango.

En estas localidades, las autoridades desplegaron los protocolos correspondientes de Protección Civil. Por su parte, la gobernadora de Sinaloa Yeraldine Bonilla informó que no hubo afectaciones por el temblor.

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Hasta las 3 de la tarde, el Servicio Sismológico Nacional registró diez réplicas de este temblor. La mayor de ellas fue de magnitud 5.5.

Ante la fuerza de las dos principales réplicas, no pocos usuarios de redes sociales reportaron la incidencia de tres sismos.

¿Por qué ha temblado tanto en Sinaloa?

Las ciudades de Guasave, Sinaloa, y La Paz, Baja California, están separadas por una estrecha franja de 240 kilómetros. En medio está la desembocadura del golfo de California. Esta es una de las zonas sísmicas más activas de la región.

Podemos conceptualizar al planeta Tierra como una gran bola de roca fundida. Cuenta con un núcleo de hierro y níquel, cubierto por una capa de magma. La capa más exterior del planeta, la litósfera, se compone principalmente de silicatos, pero no es una superficie uniforme.

En realidad está compuesta por múltiples islas de material endurecido que flotan y se mueven sobre las capas inferiores de roca fundida. Es fácil compararlas con las costras que se forman en la superficie de la olla cuando hervimos leche en la estufa.

Principalmente, la actividad sísmica ocurre donde estas placas tectónicas se encuentran. Cuando las placas chocan, se rozan o una se sumerge debajo de otra, se libera una enorme cantidad de energía y sus vibraciones pueden viajar cientos o miles de kilómetros.

Tal es el caso de lo que pasa frente a las costas de Sinaloa y Baja California. Por debajo del mar de Cortés corre la separación entre las placas tectónicas del Pacífico y de América del Norte. Estas placas suelen moverse 5 centímetros al año y muchos de los sismos en la zona ocurren muy cerca de la superficie.

Según explicó en un informe el SSN, la zona está atravesada por múltiples fallas, zonas donde las placas se rompen y chocan y donde puede acumularse la tensión que habrá de liberarse en un movimiento telúrico.

Son normales los sismos de magnitud considerable, como el de esta tarde. Y también son esperable las múltiples réplicas que tuvo el temblor de magnitud 6.1. Al respecto, el SSN Explica:

“Cuando ocurre un sismo de magnitud considerable, las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura sufren un reacomodo, lo que genera una serie de temblores en la zona que reciben el nombre de réplicas”.