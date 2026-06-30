¿Sismo Triple en Sinaloa? Por Este Motivo Ha Temblado Hoy en el Estado del Pacífico Mexicano

Un sismo magnitud 6.1 ha cimbrado esta tarde el estado de Sinaloa, te explicamos por qué motivo ha temblado tanto en un solo día en la región

Servicio Sismológico Nacional¿Por qué tiembla en Sinaloa? Foto: Cuartoscuro

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Sismo de magnitud 6.1 y diez réplicas cimbran Sinaloa. Conoce por qué esta zona es tan propensa a los temblores y qué dicen los expertos.

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