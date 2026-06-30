¿Tembló en México Hoy?: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 30 de Junio 2026

Aquí te informamos sobre los temblores registrados en las últimas horas en la República Mexicana

SSN brinda reporte de los sismos recientes. Foto: UNAMSSN brinda reporte de los sismos recientes. Foto: UNAM

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¿Tembló en México hoy? Descubre la magnitud y epicentro de los sismos del 30 de junio de 2026. Aprende cómo actuar en caso de sismo y elabora tu plan de protección civil.

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