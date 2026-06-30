¿Quién Es Willian Pacho, el Muro del PSG que Protegerá a Ecuador de los Ataques de México?

Esta noche México buscará avanzar a octavos de final, ante miles de aficionados en el “Coloso de Santa Úrsula”. Pero el camino no será terso: en la defensa de Ecuador, la selección deberá vencer a Willian Pacho, jugador estrella que también milita en el París Saint-Germain.

Quinindé, la ciudad donde nacen las estrellas de Ecuador

El talento no distingue entre grandes ciudades y poblados pequeños y en ocasiones florece en los lugares menos pensados. Tal es el caso de Quinidé, una pequeña ciudad a medio camino entre Quito, capital de Ecuador, y las costas del Pacífico.

Pese a sus dimensiones modestas, Quinindé ha sido el lugar de origen de varias figuras importantes del futbol ecuatoriano. Estrellas como Nilson Angulo, que ahora juega en el Sunderland, en la Liga Premier, y Juan Cazares, con una amplia carrera en el futbol brasileño, también nacieron en la localidad que apenas supera los 30 mil habitantes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desbordan Euforia: Aficionados Llegan al Estadio Previo al México vs Ecuador

Willian Pacho no tuvo un camino de rosas hacia el estrellato. En la adolescencia sufrió un duro revés cuando fue rechazado por el club Liga Deportiva Universitaria.

Por presión de su entrenador, el joven hizo pruebas para el Independiente del Valle, equipo donde fue subcampeón sub-17 de la Copa Libertadores en 2018.

La trágica historia detrás del número 51 del Paris Saint-Germain

Willian Pacho debutó profesionalmente un 3 de noviembre del 2019 en la LigaPro de Ecuador. Aquel día, el Independiente del Valle tuvo un empate a ceros con el Delfín Sporting Club.

Aquel fue, también, el día más triste en la vida de Willian Pacho. Después del partido, el defensa se enteró del fallecimiento de su madre. Glenda murió a los 51 años por cáncer de mama.

Willian Pacho frente a México en la Copa América 2024. Foto: Reuters

La sincronía atroz entre el debut y el fallecimiento de su madre marcó profundamente a Willian Pacho, quien desde entonces lleva el número 51. En los campos europeos, el ecuatoriano ha pasado por equipos como el Royal Antwerp, en Bélgica, y el Eintracht Fráncfort, en Alemania.

Pero su carrera llegó a una nueva dimensión cuando fue transferido al Paris Saint-Germain, donde se ha convertido en un titular indiscutible y que ha desquitado, con creces, los 40 millones de euros que desembolsó el club francés.

Desde la defensa del Paris Saint-Germain, Willian Pacho ha levantado la ya Liga de Campeones de la UEFA y la Supercopa de la UEFA.

¿El hijo pródigo de Quinidé podrá resistir los ataques de México, como en la Copa América 2024? ¿Ecuador vengará la derrota en casa que le infligió México durante la Copa América de 1993?

Alguna vez, Samuel Beckett, Premio Nobel de Literatura, escribió un aforismo a la altura de este encuentro: “no hay juego de vuelta entre el hombre y su destino”.