¿Quién Es Willian Pacho, el Muro del PSG que Protegerá a Ecuador de los Ataques de México?

La Selección mexicana deberá enfrentar a Willian Pacho, defensa estrella de Ecuador que milita en el París Saint-Germain

Willian Pacho, defensa de EcuadorWillian Pacho, defensa de Ecuador y del Paris Saint-Germain. Foto: Reuters

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Willian Pacho, estrella del PSG, se enfrenta a México. Desde Quinindé hasta París, su historia es de superación y tragedia. ¿Será el héroe que Ecuador necesita?

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