Desde Enner Valencia a Pedro Vite, Futbolistas de la Liga MX que Juegan para Ecuador vs México

Tres futbolistas ecuatorianos de la Liga MX enfrentan hoy al Tri en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Tres "infiltrados" ecuatorianos en la Liga Mx Enfrentan hoy a México en Mundial 2026Enner Valencia y sus compañeros de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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La escuadra sudamericana tiene en sus filas a Pedro Vite, Jackson Porozo y Enner Valencia, tres viejos conocidos ecuatorianos e “infiltrados” en la Liga MX que enfrentan al Tri en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

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