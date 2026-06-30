Desde Enner Valencia a Pedro Vite, Futbolistas de la Liga MX que Juegan para Ecuador vs México

La frase de “mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca” cobra vida hoy en el México vs Ecuador, ya que la escuadra sudamericana tiene en sus filas a los futbolistas Pedro Vite, Jackson Porozo y Enner Valencia, tres viejos conocidos ecuatorianos en la Liga MX que enfrentan al Tri en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Esta es la peligrosidad del trío de futbolistas de Ecuador en la Copa del Mundo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Entre Porras y Aplausos: Selección Mexicana Rumbo al Estadio Sede CDMX del Mundial 2026

Pedro Vite, jugador de Pumas de la UNAM

Los futbolistas ecuatorianos Pedro Vite y Jackson Porozo. Fotos: Reuters

En la actualidad, el futbolista ecuatoriano Pedro Vite juega como mediocampista en los Pumas de la UNAM, con los que fue subcampeón en el torneo Clausura 2026.

En su actuación en el Mundial 2026 ha sido considerado como una de las grandes revelaciones de Ecuador al lograr una asistencia y una actuación defensiva destacada en la victoria de 2-1 frente a Alemania.

Se le considera como la principal arma creativa de la media cancha junto a Moisés Caicedo, aunque de última hora encendió las alarmas por fatiga física por el viaje.

Jackson Porozo, jugador de Xolos de Tijuana

En la actualidad, el futbolista ecuatoriano Jackson Porozo milita en los Xolos de Tijuana como defensa central.

En el Mundial 2026 con Ecuador, fue llamado por Sebastián Beccacece en la defensa central, entrando de cambio en el debut frente a Costa de Marfil.

Enner Valencia, de los Tuzos del Pachuca

Enner Valencia, de Ecuador, estrecha la mano del entrenador Sebastián Beccacece. Foto: Reuters

El tercer “infiltrado" de Ecuador en la Liga MX es el delantero y goleador de los Tuzos del Pachuca, Enner Valencia.

En la selección de Ecuador es el máximo goleador histórico de su escuadra e incluso se le apoda como "Superman", por su fortaleza física, velocidad y capacidad de remate dentro del área.

HVI