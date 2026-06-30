Encuentran Muerto a Trabajador en Instituto de Piedras Negras

Un velador de 76 años fue localizado sin vida en un instituto de Piedras Negras.

Encuentran Muerto a Trabajador en Instituto de Piedras NegrasFoto: N+

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Impactante hallazgo en Piedras Negras: un velador de 76 años fue encontrado sin vida en el Instituto Esperanza. Las autoridades investigan el caso, aunque se presume muerte natural.

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