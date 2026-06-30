Encuentran Muerto a Trabajador en Instituto de Piedras Negras

Durante la mañana de este martes 30 de junio, un hombre de la tercera edad de 76 años fue localizado sin vida en el interior del Instituto Esperanza, perteneciente a la iglesia Centro de Alabanza en Piedras Negras, ubicado sobre la calle San Luis 111 de la colonia Nisperos, hechos que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades policiacas.

El fallecido fue identificado como Francisco Santes, quien desde hacía más de 17 años, se desempeñaba como velador del lugar.

De acuerdo, con el pastor Rigoberto Ríos Guajardo, alrededor de las 7:30 horas acudió a buscar al trabajador; al tocar la puerta de su habitación y no obtener respuesta, decidió ingresar, encontrándolo inconsciente.

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De inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vialtes. Elementos de la Fiscalía acudieron para tomar conocimiento del caso.

Durante la inspección se informó que el cuerpo no presentaba huellas de visibles de violencia, por lo que, de manera preliminar, el fallecimiento fue catalogado como derivado de causas naturales.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para el trámite legal del deceso.

Localizan a hombre sin vida dentro de una casa en Gómez Palacio

Un hombre fue localizado sin vida la tarde del 29 de junio al interior de una casa ubicada en la colonia Chapala, en Gómez Palacio. Fueron vecinos del sector quienes ingresaron al inmueble luego de percibir olores fétidos provenientes del lugar, donde encontraron el cuerpo.

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La víctima fue identificada como José N. Personal de la Vicefiscalía acudió para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley.