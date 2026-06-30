Camión Cae a Barranco en Carretera General Cepeda-Parras; Hay Más de 10 Lesionados

Más de diez personas resultaron lesionadas tras la volcadura de un camión registrada la mañana de este 30 de junio sobre la carretera General Cepeda-Parras.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad al no reducir la velocidad en una curva pronunciada, lo que provocó que el vehículo saliera de la carretera y cayera a un barranco.

Al lugar acudieron de inmediato siete unidades de la Cruz Roja, así como elementos del Cuerpo de Bomberos de Parras y General Cepeda para atender la emergencia.

Algunas de las personas afectadas lograron salir por sus propios medios, mientras que otras requirieron el apoyo de paramédicos para ser rescatadas y trasladadas a distintos hospitales.

La mayoría de los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Subzona del IMSS en Parras para recibir atención médica y valorar la gravedad de sus heridas.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes.

El conductor del camión fue detenido y quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes realizarán las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

Volcadura de autobús deja varios lesionados en la carretera Río Grande–Torreón

La tarde del lunes 29 de junio, un autobús de pasajeros volcó sobre la carretera Río Grande-Torreón en el municipio de Lerdo. La unidad, que viajaba de Durango con destino a Torreón, salió del camino y terminó volcada a un costado de la vía, dejando varios pasajeros lesionados.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente se quedó dormido al volante, lo que habría ocasionado el accidente. Elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja atendieron la emergencia, auxiliaron a los pasajeros y trasladaron a los lesionados que requirieron atención médica a un hospital.