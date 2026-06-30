Camión Cae a Barranco en Carretera General Cepeda-Parras; Hay Más de 10 Lesionados

Un camión perdió el control y cayó a un barranco sobre la carretera General Cepeda-Parras.

Camión Cae a Barranco en Carretera General Cepeda-Parras; Hay Más de 10 LesionadosFoto: N+

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Más de diez heridos tras la volcadura de un camión en una curva peligrosa en General Cepeda-Parras. Equipos de emergencia y seguridad en acción. Infórmate aquí.

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