Onda Tropical 13 y 14 Golpearán a México con Fuertes Lluvias: Lista de Estados Afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que este miércoles 1 de julio se prevén lluvias en 29 estados del país debido a la interacción de las ondas tropicales 13 y 14 con circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y divergencia en altura.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, excepto en la península de Baja California y Sonora. Además, existe probabilidad de caída de granizo en entidades del norte, centro y occidente del país.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían provocar aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. También se prevén rachas fuertes de viento con capacidad para derribar árboles y anuncios publicitarios.

Mientras tanto, persistirá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México. La onda tropical 13 dejará de afectar al país, mientras que la nueva onda tropical 14 reforzará el potencial de lluvias en el sureste.

Clima para el miércoles 1 de julio: ¿Dónde lloverá?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (sur y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (norte, centro y este), Jalisco (sur y sureste), Colima, Michoacán (oeste y noreste), Guanajuato (este), Querétaro (suroeste), Oaxaca (noroeste), Chiapas (noroeste), Veracruz (sur) y Tabasco (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (norte y este), Zacatecas (sur y suroeste), Aguascalientes, Hidalgo (este y suroeste), Puebla (norte, este y sureste), Tlaxcala, Estado de México (norte, centro y oeste), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte, centro y este), Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro, sur y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Clima para el jueves 2 de julio: ¿Dónde lloverá?