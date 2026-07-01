Onda Tropical 13 y 14 Golpearán a México con Fuertes Lluvias: Lista de Estados Afectados

Las precipitaciones podrían provocar aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas

Lluvia en México. Foto: CuartoscuroLluvia en México. Foto: Cuartoscuro

Destacado

Alerta meteorológica: Fuertes lluvias y vientos en México por ondas tropicales. Consulta el pronóstico y toma precauciones en las áreas afectadas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+