¿A Qué Hora Lloverá Mañana, 1 de Julio en la CDMX?

Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo

¿A Qué Hora Lloverá Mañana, 1 de Julio en la CDMX?. Foto: Cuartoscuro¿A Qué Hora Lloverá Mañana, 1 de Julio en la CDMX?. Foto: Cuartoscuro

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Mañana en CDMX se esperan lluvias intensas desde las 14:00 hasta las 20:00. No te arriesgues, conoce las recomendaciones para enfrentar inundaciones y mantente informado.

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