¿A Qué Hora Lloverá Mañana, 1 de Julio en la CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte de la Ciudad de México. Este temporal es ocasionado por circulaciones ciclónicas en el Océano Pacífico que están afectando directamente el clima del centro del país.

Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Además, se alerta por el posible incremento en los niveles de ríos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas de viento fuerte también representan un riesgo, ya que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿A qué hora llueve en la CDMX?

De acuerdo con los pronósticos de los expertos de Meteored, las condiciones de lluvia se distribuirán de la siguiente manera durante el miércoles:

14:00 horas: Se prevé el inicio de una lluvia débil. De las 14:00 a 20:00 horas las precipitaciones se mantendrán de forma constante y se extenderán durante la tarde-noche.

Mientras que a las 23:00 horas se pronostica que la lluvia haya cesado por completo.

¿Qué hacer ante y durante una inundación?

Para mitigar los riesgos de inundaciones y proteger a tu familia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC recomienda: