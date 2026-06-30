Toma Mucha Fuerza Posible Ciclón en el Pacífico: Este Día se Puede Formar la Tormenta Douglas

La Conagua informa que una zona de baja presión está tomando fuerza, en el Pacífico; aquí te damos los detalles sobre la posible formación de la tormenta tropical Douglas

Mexicanos al grito de paz en el zócalo | Víctor Gálvez LópezInundaciones por lluvias en CDMX hoy, 30 de junio 2026. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Conagua eleva a 90% la probabilidad de que se forme la tormenta Douglas en el Pacífico. ¿Impactará en México?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+