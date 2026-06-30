Toma Mucha Fuerza Posible Ciclón en el Pacífico: Este Día se Puede Formar la Tormenta Douglas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por lluvias fuertes en las próximas horas, en gran parte de México hoy, incluida la Ciudad de México (CDMX); mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó un nuevo mensaje hoy, 30 de junio de 2026, por el fortalecimiento de una zona de baja presión, en el Pacífico. En N+, te damos los detalles sobre la posible formación de la próxima tormenta tropical Douglas.

¿Qué está pasando en el Pacífico?

La Conagua informó este martes que una zona de baja presión, que ya lleva varios días en el Pacífico, tomó fuerza y aumentó de 80% a 90% la posibilidad de desarrollo ciclónico.

De acuerdo con el reporte meteorológico de Conagua, dicha zona de baja presión de localiza a 2,080 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur, con desplazamiento hacia el noroeste.

La Comisión Nacional del Agua prevé que la zona de baja presión se podría convertir en ciclón en 48 horas y en 7 días; sin embargo, la dependencia subrayó que la posible tormenta no representa riesgo para México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 30 de Junio 2026 con Raquel Méndez: Siguen las Lluvias

Próxima tormenta tropical se llamaría Douglas

De acuerdo con las previsiones por la temporada de ciclones 2026 de Conagua, la siguiente tormenta tropical, en el Pacífico, adquiriría el nombre de Douglas.

Hasta el momento, se han formado tres tormentas tropicales en el Pacífico: Amanda, Boris y Cristina.

La Conagua prevé que en la temporada de ciclones 2026 se lleguen a formar entre 18 y 21 fenómenos en las costas del Pacífico, de los cuales, entre 4 y 5 alcanzarían a potencializarse en huracán categoría 3, 4 o 5.

Se mantiene la vigilancia de dos zonas de #BajaPresión, una ubicada en la cuenca del #Pacífico nororiental, y la segunda en el #Atlántico. Ninguna de las dos representa riesgo para las costas mexicanas ⬇️ pic.twitter.com/ueamoahEJ8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 30, 2026

RMT