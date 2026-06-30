Calor Extremo y Evento de Surada Hoy en Tamaulipas; Sensación Térmica Alcanzará los 46 Grados

Protección Civil en Tamaulipas informó que hoy martes persistirá un ambiente caluroso y bochornoso, con sensaciones térmicas de entre 42 y 46°C.

Calor en Tamaulipas Hoy Martes 30 de JunioFoto: N+

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Protección Civil advierte sobre el calor extremo en Tamaulipas: sensaciones térmicas de hasta 46°C y vientos fuertes.

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