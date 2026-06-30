Calor Extremo y Evento de Surada Hoy en Tamaulipas; Sensación Térmica Alcanzará los 46 Grados
Protección Civil en Tamaulipas informó que hoy martes persistirá un ambiente caluroso y bochornoso, con sensaciones térmicas de entre 42 y 46°C.
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Protección Civil advierte sobre el calor extremo en Tamaulipas: sensaciones térmicas de hasta 46°C y vientos fuertes.
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PorRedacción N+
La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas informó que hoy martes 30 de junio de 2026 continuará un ambiente caluroso y bochornoso en gran parte del estado, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar entre los 42 y 46 grados centígrados, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones para evitar afectaciones por las altas temperaturas.
De acuerdo con el pronóstico, también persistirá el evento de surada, con rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que se mantiene la probabilidad de lluvias, principalmente en la zona Sur y la región Cañera.
Autoridades Piden Mantenerse Hidratado Ante Altas Temperaturas
Protección Civil recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
PRONÓSTICO DEL TIEMPO | MARTES
🥵Ambiente caluroso y bochornoso en gran parte del estado, con sensaciones térmicas entre 42° y 46°.
💨Persistirá evento de Surada, con ráfagas de 50 a 70 km/h.