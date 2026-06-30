Calor Extremo y Evento de Surada Hoy en Tamaulipas; Sensación Térmica Alcanzará los 46 Grados

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas informó que hoy martes 30 de junio de 2026 continuará un ambiente caluroso y bochornoso en gran parte del estado, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar entre los 42 y 46 grados centígrados, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones para evitar afectaciones por las altas temperaturas.

De acuerdo con el pronóstico, también persistirá el evento de surada, con rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que se mantiene la probabilidad de lluvias, principalmente en la zona Sur y la región Cañera.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Martes 30 de Junio de 2026 con Irma Aranda

Autoridades Piden Mantenerse Hidratado Ante Altas Temperaturas

Protección Civil recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.