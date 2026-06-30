Concierto de Cañaveral Gratis Hoy en CDMX: ¿Dónde Es el Baile luego del México vs Ecuador?

El Palacio de los Deportes tendrá hoy concierto gratuito de Los Askis y Grupo Cañaveral de Humberto Pavón tras el partido México vs Ecuador. Conoce horarios y ubicación.

concierto-canaveral-gratis-hoy-cdmx-palacio-deportes-mexico-ecuadorFoto: Cuartoscuro

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¿Buscas plan para hoy? Vive el México vs Ecuador en el estacionamiento del Palacio de los Deportes y quédate para los conciertos gratuitos de Los Askis y Grupo Cañaveral.

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