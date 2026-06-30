Concierto de Cañaveral Gratis Hoy en CDMX: ¿Dónde Es el Baile luego del México vs Ecuador?

El estacionamiento del Palacio de los Deportes será sede esta noche de uno de los festejos futboleros más esperados de la temporada mundialista.

Como parte de los Festivales Futboleros, este martes 30 de junio de 2026 el recinto recibirá la transmisión en pantalla gigante del partido México vs Ecuador, seguida de dos conciertos gratuitos para que la fiesta no pare después del silbatazo final.

¿Quién toca hoy en el Palacio de los Deportes?

La celebración arranca a las 17:40 horas con Los Askis, quienes pondrán a calentar motores al ritmo de la cumbia andina antes del encuentro de la Selección Mexicana.

Para cerrar con broche de oro, a las 21:00 horas subirá al escenario el Grupo Cañaveral de Humberto Pavón, listo para hacer bailar a los asistentes con su característico sabor tropical, justo después de que termine el partido.

¿Dónde es el evento?

El punto de reunión es el estacionamiento del Palacio de los Deportes, donde el Gobierno capitalino instaló la transmisión del partido México vs Ecuador junto con el escenario para ambos conciertos, todo de entrada gratuita.

Fecha: martes 30 de junio de 2026

Lugar: Estacionamiento del Palacio de los Deportes

Actividad: transmisión del México vs Ecuador

17:40 horas: concierto de Los Askis

21:00 horas: concierto de Grupo Cañaveral de Humberto Pavón

Costo: entrada gratuita