¿Qué Pasó entre Rosalía y Karol G? La Cantante Española Acabó Así con los Rumores de Rivalidad

Karol G fue invitada al "confesionario" de Rosalía en pleno Lux Tour y reveló un doloroso episodio con un ex. Esto pasó entre las dos artistas.

que-paso-rosalia-karol-g-rumores-rivalidadFotos: GettyImages

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Karol G revela un doloroso episodio amoroso en el confesionario de Rosalía, quien responde con humor y solidaridad. ¿Qué pasó entre estas dos estrellas?

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