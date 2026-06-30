¿Qué Pasó entre Rosalía y Karol G? La Cantante Española Acabó Así con los Rumores de Rivalidad

Rosalía y Karol G compartieron escenario en el Kia Forum de Inglewood, California, durante una de las fechas del Lux Tour, en un encuentro que terminó por desmentir los rumores de una supuesta rivalidad entre ambas artistas.

El gesto no pasó desapercibido: la española recibió a la colombiana con un abrazo y la presentó ante el público como "la única e inigualable" Bichota.

Un reencuentro que subió la amistad"a otro nivel"

Karol G fue la invitada sorpresa de la noche y pasó directo al llamado "confesionario", el espacio de charla íntima que Rosalía ha incorporado a su gira y al que ya han pasado nombres como Aitana, Lola Young, Bad Gyal, Guitarricadelafuente, Rossy de Palma, Cara Delevingne y la futbolista Kika Nazareth.

Antes de iniciar la conversación, Rosalía recordó que su relación con la colombiana se limitaba, hasta ese momento, a un encuentro breve años atrás: "un hola y adiós, rapidísimo". Pero la presencia de Karol G en el confesionario, dijo, llevaba esa amistad a "otro nivel".

La confesión de Karol G que tiene a todos especulando

Ya en el confesionario, Karol G decidió hablar de una relación pasada sin revelar nombres. Contó que su entonces pareja evitaba sistemáticamente celebrar su cumpleaños con ella: durante los primeros años de la relación encontraba excusas para no estar presente, hasta que en una ocasión sí lo celebraron juntos. Pero todo cambió en lo que sería un cuarto aniversario: la pareja tenía planeado viajar para festejarlo y, ya con las maletas en el aeropuerto, él se marchó dejándola en la sala de espera.

"Bajé las maletas. Me quedé. Pero me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo", relató la cantante, dando a entender que ese episodio marcó el fin definitivo de la relación.

Rosalía no pudo ocultar su sorpresa. "¿Te han dejado en la sala de espera del aeropuerto?", preguntó, calificando la situación como "imperdonable".

Aunque Karol G no mencionó en ningún momento de quién se trataba, el relato disparó las especulaciones en redes sociales, recordando que la artista terminó hace poco una relación de más de tres años con su compatriota Feid y que, antes de él, sostuvo un noviazgo con el puertorriqueño Anuel AA.

Karol G talks about a relationship in which her partner did not like celebrating his birthday with her and, every year, found an excuse to avoid spending that date with her. She shares this during a confession at the Confessionario of the LUX TOUR tonight in California.



“What a… pic.twitter.com/IQSTXQLJ5n — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) June 30, 2026

De la confesión a "La Perla"

Rosalía aprovechó el momento para responder con humor y solidaridad: explicó que en España, a alguien que actúa así, se le llama "una perla", en tono irónico. "Vamos a celebrar más y mejor que ningún cumpleaños porque te deshiciste de ese perla", le dijo a Karol G antes de dedicarle e interpretar su tema "La Perla", incluido en su más reciente álbum, "Lux".

El gesto que apagó los rumores de rivalidad

Más allá de la anécdota sentimental, lo que dejó este encuentro fue una imagen pública de cercanía y respeto mutuo entre dos de las artistas latinas más influyentes del momento. El abrazo, las palabras de elogio de Rosalía hacia la trayectoria de Karol G, a quien describió como una mujer que "con trabajo, con disciplina y mucho corazón" logró romper fronteras con su música, y la complicidad mostrada durante el confesionario funcionaron como una respuesta contundente a quienes durante meses alimentaron la idea de una rivalidad entre ambas.

Con este episodio, Rosalía y Karol G confirmaron que entre ellas no hay más que admiración compartida.