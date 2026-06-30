SHCP y EUA Van Contra Red de Robo de Hidrocarburos Ligada al CJNG: Designan a 11 Sujetos

Autoridades de México y Estados Unidos identifican red presuntamente vinculada con el robo de hidrocarburos, relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación

Aseguramiento de un centro de acopio de hidrocarburos en Apodaca el 7 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAseguramiento de un centro de acopio de hidrocarburos en Apodaca el 7 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La SHCP y EUA identifican una red vinculada al CJNG que usaba empresas para ocultar recursos ilícitos. Conoce los detalles de esta operación que busca proteger el sistema financiero.

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