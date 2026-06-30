SHCP y EUA Van Contra Red de Robo de Hidrocarburos Ligada al CJNG: Designan a 11 Sujetos

La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que en coordinación con autoridades de Estados Unidos de América (EUA) se identificó una red presuntamente vinculada con el robo de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En un comunicado, indicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EUA designó a 11 sujetos —dos personas físicas y nueve personas morales— por su presunta participación en esa red.

De acuerdo con la SHCP, esta estructura habría utilizado empresas de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito.

Además de posibles esquemas con transferencias internacionales, manejo de efectivo y adquisición de bienes de alto valor.

Análisis en México

Indicó que en México, la UIF realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados.

Gracias a ese análisis, identificó indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como discrepancias entre los ingresos reportados y los recursos detectados en el sistema financiero.

Por ello, incluyó a estos 11 sujetos, junto con nueve personas adicionales, en la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y limitar su uso para actividades ilícitas.

Mecanismos de cooperación

La Secretaría de Hacienda afirmó que las acciones coordinadas entre México y EUA fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero.

Además de “combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos”.

SPB