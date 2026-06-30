Cae Joven de 19 Años por Robo de Hidrocarburos en Puebla; Aseguraron Dos Pipas de Gas LP

Durante la intervención en el municipio de Tlahuapan, fue detenido Arón "N" y aseguraron dos pipas abastecidas con más de cuatro mil litros de gas LP.

Robo e combustible en Puebla.Foto: SSP Puebla

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Impactante arresto en Puebla: un joven de 19 años detenido por robo de hidrocarburos. Aseguraron dos pipas con más de 4,000 litros de gas LP. Descubre cómo las autoridades combaten este delito.

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