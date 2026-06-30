Cae Joven de 19 Años por Robo de Hidrocarburos en Puebla; Aseguraron Dos Pipas de Gas LP
Durante la intervención en el municipio de Tlahuapan, fue detenido Arón "N" y aseguraron dos pipas abastecidas con más de cuatro mil litros de gas LP.
Foto: SSP Puebla
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Impactante arresto en Puebla: un joven de 19 años detenido por robo de hidrocarburos. Aseguraron dos pipas con más de 4,000 litros de gas LP. Descubre cómo las autoridades combaten este delito.
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PorRedacción N+
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina detuvieron a un hombre presuntamente dedicado al robo de hidrocarburos en el municipio de Santa Rita Tlahuapan en Puebla.
La intervención ocurrió durante un recorrido de vigilancia en la junta auxiliar Santiago Coltzingo, donde las Fuerzas de Seguridad lograron la detención de Arón "N", de 19 años de edad, además, también aseguraron dos pipas abastecidas con cuatro mil 130 litros de gas, al parecer de procedencia ilegal.
Aseguran dos pipas con gas LP presuntamente robado en Santa Rita Tlahuapan en Puebla
En el lugar de los hechos, la Policía Estatal y personal de Marina también localizaron una manguera de alta presión de aproximadamente 15 metros de longitud, presuntamente utilizada para la extracción del combustible.
⛽🚔 La coordinación entre la Policía Estatal y @SEMAR_mx permitió la detención de un hombre presuntamente relacionado con el robo de hidrocarburos, en el municipio de Tlahuapan.
Estos trabajos son parte de los operativos permanentes para inhibir la comisión de actividades ilícitas en coordinación con autoridades federales, quienes buscan fortalecer la seguridad y combatir los delitos que pongan en riesgo la tranquilidad de las familias.
Combate contra el robo de combustible en Puebla: Localizan pipa de gas LP en Amozoc
Autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de seguridad en el municipio de Amozoc de Mota en el estado de Puebla, esto luego de descubrir dos bodegas con combustible presuntamente de procedencia ilícita.
Fuerzas de seguridad intervinieron el domicilio ubicado en la calle 3 Norte entre 2 y 4 Poniente de la Colonia San Miguel Cuautenco, en el lugar localizaron una pipa de gas LP presuntamente usada para cometer el delito.
Elementos de Pemex, personal Defensa, de la Guardia Nacional y Marina permanecieron resguardando la zona hasta que finalmente terminaron las diligencias y los debidos aseguramientos.
El inmueble quedó clausurado y está bajo investigación, además, las autoridades buscan a los responsables de estos ilícito para que paguen conforme lo dicta la ley.
El Gobierno de Puebla refrendó su compromiso para combatir el robo de combustibles y detener a quien o quienes resulten responsables por estos delitos.