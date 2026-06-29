Localizan a un Joven Sin Vida con Heridas de Arma Blanca en Puebla

Un hombre de 23 años perdió la vida por una supuesta riña en calles de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla de la ciudad de Puebla.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.Foto: N+

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Encuentran a Abel E. F., de 23 años, muerto con heridas de arma blanca en Puebla. Se sospecha que participó en una riña. La investigación sigue en curso.

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