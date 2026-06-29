Localizan a un Joven Sin Vida con Heridas de Arma Blanca en Puebla

Un hombre fue localizado sin vida en calles de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla de la ciudad de Puebla, autoridades confirmaron que tenía heridas causadas por un arma punzocortante.

Abel E. F. de 23 años de edad fue identificado como la víctima mortal que se encontraba tendida entre las calles Pedregal y Coyotera, el día domingo 28 de junio.

De acuerdo con información preliminar, el joven habría participado en una riña que al final le costó la vida; Vecinos de San Andrés Azumiatla dieron aviso del hallazgo al servicio de emergencias 9-1-1 por lo que policías municipales se movilizaron al sitio.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona, mientras que paramédicos confirmaron que ya no se podía hacer nada por la víctima pues ya nos contaba con signos vitales.

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Investigan homicidio de un joven en San Andrés Azumiatla, Puebla

Más tarde agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron acabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, cuyos familiares lograron identificar como Abel E. F.

Foto: X @_BitacoraPuebla

Derivado a este homicidio, se abrió una carpeta de investigación en la cual no se descarta la teoría de que el hombre participó en una riña, cuyos agresores se dieron a la fuga.

Hasta el momento no han dado conocer algún avance del caso ni se sabe de algún detenido, se espera que en las próximas horas se puedan obtener más pistas para dar con los responsables.

Ataque armado deja un muerto y un herido en Tlaxcala

La noche de este domingo, se reportó una balacera que dejó como saldo a una persona sin vida y una más lesionada en el municipio de Natívitas en Tlaxcala.

La Fiscalía General de Justicia investiga el ataque armado ocurrido en la calle Reforma, entre las comunidades de La Concordia y Jesús Tepactepec.

Testigos del hecho aseguran que escucharon al menos 15 detonaciones de arma de fuego, causando que un hombre perdiera en el lugar y otro terminara gravemente herido, mismo quien ya es atendido en un hospital.

Con información de N+

MCS