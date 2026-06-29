Aseguran Camión con 40 Mil Litros de Huachicol en Apaseo el Grande; Detienen a Chofer

Integrantes de la Policía Estatal de Caminos (PEC) en coordinación con elementos de más corporaciones de Seguridad participaron en este aseguramiento.

El conductor fue detenido.Foto: FSPE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detienen camión con 48 mil litros de combustible ilegal en Guanajuato. La maniobra sospechosa del chofer alertó a las autoridades.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+