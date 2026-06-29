Aseguran Camión con 40 Mil Litros de Huachicol en Apaseo el Grande; Detienen a Chofer

La participación en conjunto de la Policía Estatal de Caminos (PEC) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) lograron el aseguramiento de 48 mil litros de hidrocarburo, que eran transportados en un tractocamión en la carretera de Apaseo el Grande.

De acuerdo a información confirmada por la dependencia de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los hechos ocurrieron sobre la carretera federal de cuota 47D Palmillas–Apaseo el Grande.

En cierto momento, los elementos de Seguridad notaron que el conductor de la unidad realizó una maniobra prohibida, lo que de inmediato llamó su atención para después darle alcance y marcarle un alto sobre la carretera.

Ahí, los uniformados pidieron al conductor que descendiera para proceder a revisar la documentación del vehículo, así como de la carga que llevaba, momento en el que los elementos detectaron varias anomalías.

Una de las acciones que llamó su atención fue que entre las irregularidades identificadas se encontró que los códigos QR utilizados para la el reconocimiento del producto no contaban con un permiso vigente emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), además de que no fue presentada la documentación fiscal necesaria para acreditar el origen lícito del combustible.

Transportaba 40 mil litros de combustible ilegal y es detenido

Ante ello, los elementos procedieron a detener al conductor del tractocamión, al mismo tiempo que aseguraban el tractocamión marca Freightliner, modelo 2013, acoplado a un semirremolque tipo tanque que transportaba aproximadamente 48 mil litros de hidrocarburo.

Tras esta detención, se indicó que el conductor, la unidad y la carga quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Celaya, autoridad encargada de determinar su situación jurídica correspondiente y continuar con las investigaciones.

NDL