Muere Trabajador de la Tercera Edad al Interior de un Negocio de Refacciones en Puebla

La mañana de este 29 de junio se localizó el cuerpo sin vida de un trabajador al interior de un negocio de refacciones para maquinaria pesada en el municipio de Izúcar de Matamoros, al suroeste del estado de Puebla.

Un reporte al 9-1-1 movilizo al cuerpo de emergencias, pero lamentablemente paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales por lo que elementos de la Policía Municipal procedieron a acordonar el sitio.

El masculino fue identificado como Roberto "N" de 64 años de edad quien era velador del negocio de suspensiones y direcciones ubicado en el Eje Poniente de Izúcar de Matamoros, antes de llegar al crucero de Cuatro Caminos.

Muere Roberto "N" velador de negocio de refacciones y suspensiones en Izúcar de Matamoros

Minutos más tarde arribó el Servicio Médico Forense quien procedió al levantamiento del cadáver, al cual se le practicará la necropsia de ley para conocer las causas de su fallecimiento, cabe destacar que no se descarta que se haya tratado de una muerte natural.

En redes sociales compartieron la esquela de Roberto "N" quien de acuerdo a los usurarios, era una gran persona por lo que le dieron las condolencias a su esposa y familiares.

Asesinan a un joven durante una riña en Puebla

El domingo 28 de junio fue localizado el cadáver de un joven quien presentaba heridas por un arma blanca en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla de Puebla.

El hombre fue hallado tendido en la vialidad entre las calles Pedregal y Coyotera, vecinos de la zona dieron aviso al número de emergencias por lo que policías y paramédicos se movilizaron a la zona.

En el lugar confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales derivado a heridas con un objeto punzocortante, de manera preliminar se dio a conocer que probablemente había participado en un riña.

Más tarde la madre hizo el reconocimiento del fallecido, el cual fue identificado como Abel E. F. de 23 años de edad. La Fiscalía General del Estado ya investiga el caso como un probable homicidio.

Con información de N+

MCS