Muere Trabajador de la Tercera Edad al Interior de un Negocio de Refacciones en Puebla

Roberto "N" fue localizado sin vida luego de su jornada laboral al interior de una refaccionaria ubicada en el municipio de Izúcar de Matamoros.

Policía Izúcar de Matamoros.Foto: El Portador

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Encuentran sin vida a Roberto 'N', trabajador de la tercera edad, en una refaccionaria de Izúcar de Matamoros. Las causas aún se investigan. Infórmate aquí.

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