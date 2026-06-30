Evacúan Complejo Industrial Saucito por Fuga de Gas Natural en Chihuahua

Una fuga de gas natural provocó la evacuación del complejo Industrial Saucito en Chihuahua luego de que un tráiler dañara una línea de conducción.

Realizan evacuación en maquila por fuga de gas naturalFoto: N+

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Evacuación en el Complejo Industrial Saucito, Chihuahua, tras una fuga de gas natural causada por un tráiler. Bomberos y Ecogas ya trabajan en el control. Sin heridos reportados.

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Evacúan Complejo Saucito en Chihuahua por Fuga de Gas