Evacúan Complejo Industrial Saucito por Fuga de Gas Natural en Chihuahua

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este lunes en el complejo Industrial Saucito, en la ciudad de Chihuahua, tras una fuga de gas natural que obligó a evacuar la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió luego de que un tráiler golpeara accidentalmente una línea de conducción de gas natural al interior del complejo industrial.

La fuga generó preocupación entre trabajadores y personal de distintas empresas instaladas en el lugar, por lo que de inmediato se activaron protocolos de seguridad para retirar a las personas del área de riesgo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Ecogas acudieron al sitio para atender la emergencia y comenzar con las maniobras de control de la fuga.

Resguardan la zona; no se registran lesionados

Personal especializado mantuvo trabajos para contener el escape del hidrocarburo y garantizar que no exista riesgo para trabajadores o instalaciones cercanas.

Asimismo, autoridades retiraron a personas ajenas a la maquila y restringiendo el acceso mientras se desarrollan las maniobras de seguridad.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas derivado de este incidente.