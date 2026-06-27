Aseguran Casi 200 Plantas Silvestres Presuntamente Ilegales en Huauchinango, Puebla

La tarde de este sábado 27 de junio de 2026 se dio a conocer el aseguramiento de 171 plantas silvestres que tenían en venta en el municipio poblano de Huauchinango.

Los comerciantes que se encontraban en el paradero turístico “El Tizoc”, ubicado en la junta auxiliar de Tenango de las Flores, no pudieron acreditar la legal procedencia de los ejemplares.

Aseguran 171 plantas silvestres en paradero turístico de Huauchinango, Puebla

En Tenango de las Flores, localidad perteneciente al municipio de Huauchinango, la Policía Estatal Forestal aseguró 171 ejemplares de flora silvestre al no ser acreditados con legal procedencia.

Esta acción para preservar la biodiversidad en la región y evitar la venta clandestina tuvo lugar en el paraje turístico "El Tizoc", en donde también participó personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Los ejemplares de distintas especies quedaron a resguardo de la autoridad federal para iniciar los trámites correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Clausuran aserradero clandestino de madera en Zaragoza, Puebla

La Profepa clausuró de manera temporal el centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales maderables ubicado en la carretera Acuaco-Zacapoaxtla del municipio de Zaragoza en Puebla.

Durante la inspección efectuada el pasado 11 de junio, las autoridades verificaron el cumplimiento de las obligaciones ambientales en materia forestal.

El responsable del centro no presentó la documentación requerida para demostrar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales existentes en el lugar.

Con información de N+

GMAZ