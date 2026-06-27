Aseguran Casi 200 Plantas Silvestres Presuntamente Ilegales en Huauchinango, Puebla

Los vendedores que se encontraban en el paradero turístico "El Tizoc" no pudieron acreditar la procedencia legal de los ejemplares.

Asegurados 171 Plantas Silvestres Tenango de las Flores Huauchinango PueblaFoto: X @SSPGobPue

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Operativo en Huauchinango: 171 plantas silvestres sin acreditación legal son aseguradas. La acción busca frenar la venta clandestina. Conoce más sobre este caso.

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