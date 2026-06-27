FGR Asegura Tigres de Bengala, Ocelote y 32 Equinos en Cateo en Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró tres tigres de Bengala, un ocelote, un lince y 32 equinos durante un cateo a un inmueble en el municipio de Victoria de Durango, Durango, este sábado 27 de junio.

El operativo partió de una denuncia de un elemento de la Guardia Nacional (GN) que, durante patrullajes en la periferia de la localidad Aquiles Serdán, reportó haber observado personas armadas y animales exóticos en el lugar.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) —unidad de la FGR con facultades para operar en distintos estados del país—, que coordinó con la Policía Federal Ministerial (PFM) la ejecución del cateo, previo aval judicial para ingresar al predio.

¿Qué encontró la FGR adentro del inmueble?

Tres tigres de Bengala, un ocelote y un lince.

32 equinos: caballos, yeguas, ponis, potrillos, potrancas y un burro.

Cinco vehículos y cinco motocicletas.

Cuatro cuatrimotos, un remolque y una traila.

¿A dónde fueron los animales tras el operativo?

Los tres felinos silvestres, el ocelote y el lince quedaron a disposición del Instituto Municipal de Conservación de Vida Silvestre en Durango. Los 32 equinos fueron trasladados bajo resguardo de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango, específicamente de la Policía Montada.

El inmueble cateado quedó bajo control de la Fiscalía Federal en Durango, que continúa con las indagatorias.