FGR Asegura Tigres de Bengala, Ocelote y 32 Equinos en Cateo en Durango

La Fiscalía General de la República ejecutó un cateo en Victoria de Durango y decomisó fauna silvestre protegida, decenas de equinos y vehículos

FGR Asegura Tigres de Bengala, Ocelote y 32 Equinos en Cateo en DurangoEl inmueble cateado quedó bajo control de la Fiscalía Federal en Durango. Foto: FGR

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