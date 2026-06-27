Fiscalía Ofrece 300 Mil como Recompensa por Presunto Feminicida en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que identificó al probable responsable de un feminicidio ocurrido en San Juan del Río y ofrece una recompensa de 300 mil pesos por información que permita su localización, fue identificado Karol Hussein Olvera Hernández como probable responsable de los hechos, por lo que ya existe una orden de aprehensión en su contra.

¿Qué informó la Fiscalía sobre la búsqueda del presunto responsable?

La dependencia señaló que, como parte de las acciones para lograr su localización y detención, se ofrece una recompensa de 300 mil pesos a quien proporcione información útil, veraz y eficaz que contribuya a ubicar al imputado.

Asimismo, la Fiscalía indicó que toda la información que sea proporcionada por la ciudadanía será tratada con estricta confidencialidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes colaboren con las investigaciones.

Las autoridades pusieron a disposición de la población las líneas telefónicas 442 238 76 00, extensiones 1295 y 1296, además del 911 y el 089 para recibir información que permita avanzar en la ejecución del mandato judicial.

La Fiscalía reiteró que las investigaciones continúan como parte de las acciones para el esclarecimiento del feminicidio y la detención del probable responsable.