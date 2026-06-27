Fiscalía Ofrece 300 Mil como Recompensa por Presunto Feminicida en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro identificó al probable responsable de un feminicidio ocurrido en San Juan del Río y ofrece una recompensa de 300 mil pesos a quien proporcione información.

Ofrecen Recompensa por Presunto FeminicidaFoto: N+

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Recompensa de 300 mil pesos por datos sobre el presunto feminicida de San Juan del Río. La Fiscalía busca a Karol Hussein Olvera Hernández. Tu información será confidencial.

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