Temblor Hoy en Venezuela: Sismo de 5.5 Azota al País y Enciende las Alarmas de Emergencia

Un sismo de magnitud 5.5 se registró la tarde de este sábado 27 de junio frente a la costa de Venezuela, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 14:20 horas y tuvo una profundidad de 111 kilómetros.

De acuerdo con el reporte del organismo, el epicentro se localizó a 38 kilómetros de La Guaira, a 66 kilómetros de Los Teques y a 97 kilómetros de Isla Ratón, por lo que el temblor fue percibido en distintas zonas del país.

En Maracaibo, habitantes reportaron en redes sociales que sintieron el movimiento, lo que provocó momentos de incertidumbre. Muchos ciudadanos se comunicaron de inmediato con familiares y amigos para confirmar que se encontraban bien y conocer si también habían percibido el sismo.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han informado sobre personas lesionadas ni daños materiales derivados del nuevo movimiento telúrico. Sin embargo, continúan las evaluaciones en las zonas donde el sismo fue perceptible.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEOS: Captan Momentos de Pánico en Venezuela tras Derrumbes por Fuertes Sismos

Suman mil 430 muertos tras terremotos

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado que han fallecido mil 430 personas luego de los dos terremotos de 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, mientras que hay 3.328 heridos.

"A esta hora (...) estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", dijo el legislador en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.