Temblor Hoy en Venezuela: Sismo de 5.5 Azota al País y Enciende las Alarmas de Emergencia

El epicentro se ubicó a 38 km de La Guaira, 66 km de Los Teques y a 97 km de Isla Ratón

Temblor Hoy en Venezuela. Foto: AFPTemblor Hoy en Venezuela. Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Sismo de 5.5 sacude Venezuela: epicentro a 38 km de La Guaira. Sin daños reportados, pero la incertidumbre crece. Mantente informado y sigue las recomendaciones de protección civil.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+