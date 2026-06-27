Trump Nomina a Lance Schroyer Como Nuevo Director de ICE

Schroyer, ex marino y policía estatal con 29 años en seguridad pública, sería el primer director de ICE ratificado por el Senado en nueve años

Trump Nomina a Lance Schroyer Como Nuevo Director de ICELance Schroyer, a quien el presidente estadounidense Donald Trump anunció el sábado que nominará como próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., aparece en un lugar desconocido en esta fotografía distribuida el 20 de abril de 2016. Foto: Reuters

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