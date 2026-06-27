Trump Nomina a Lance Schroyer Como Nuevo Director de ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la nominación de Lance Schroyer para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia que encabeza la ofensiva migratoria de su administración y que lleva casi una década operando sin un titular confirmado por el Senado.

El hombre que Trump quiere al frente de ICE

Schroyer es ex policía estatal de Oklahoma y veterano del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, con experiencia previa en control de inmigración.

Ex policía estatal de Oklahoma.

Veterano del Cuerpo de Infantería de Marina de EUA.

Más de 29 años en aplicación de la ley.

Experiencia previa en control de inmigración.

Trump lo presentó en redes sociales con el siguiente argumento:

"Lance tiene más de 29 AÑOS de experiencia en la aplicación de la ley en Oklahoma."

El mandatario acompañó el anuncio con una exigencia al Senado:

"El Senado debe CONFIRMAR a Lance, INMEDIATAMENTE — No se demore."

ICE, nueve años buscando un director permanente

La agencia no ha tenido un director ratificado por el Senado desde principios de 2017. Desde entonces opera bajo titulares interinos —funcionarios en funciones sin pasar por el proceso de confirmación legislativa—, una condición que se prolongó a través de distintas administraciones.

ICE ha sido el instrumento central de la política migratoria de Trump desde su regreso a la Casa Blanca, con operaciones de detención y procesos de deportación masiva. Un análisis de Reuters sobre los registros de la agencia documentó al menos 50 muertes bajo detención migratoria desde que se activó esa campaña. La tasa de mortalidad se más que duplicó respecto al periodo previo y alcanza aproximadamente una muerte por cada mil 630 personas detenidas, según datos preliminares hasta principios de junio.

En enero, agentes de ICE mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota —Alex Pretti y Renee Good—, lo que desencadenó protestas en distintos puntos del país.

Grupos de derechos humanos han denunciado que las operaciones violan libertades civiles y generan un entorno de inseguridad, especialmente para minorías étnicas. Trump ha argumentado que las medidas buscan reducir la inmigración irregular y reforzar la seguridad interna.

Con información de Reuters.