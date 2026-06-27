Suman Más de Mil 400 Muertos en Venezuela Luego de los Dos Terremotos del Miércoles

De acuerdo con las cifras actualizadas, ya suman 3 mil 238 heridos.

VenezuelaLabores de rescate tras los dos destructivos terremotos que azotaron Venezuela el miércoles. Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+