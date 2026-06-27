Sujeto Dispara contra Perros en Zona Conurbada de Puebla; Fiscalía Abre Investigación

Las autoridades buscarán al responsable de agredir a los canes desde un carro movimiento en los límites entre San Andrés Cholula y la capital poblana.

Sujeto Disparos Perros Vehículo San Andrés Cholula Puebla Fiscalía InvestigaciónFoto: Pexels | Ilustrativa

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La Fiscalía de Puebla abre investigación tras video de disparos a perros desde un auto en movimiento. Autoridades buscan al responsable y a los animales afectados. Infórmate sobre este caso.

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