Sujeto Dispara contra Perros en Zona Conurbada de Puebla; Fiscalía Abre Investigación

Este sábado 27 de junio de 2026 la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que inició una investigación por un presunto caso de maltrato animal en la capital poblana.

Dichas indagatorias se derivan de un video difundido en redes sociales donde se observa a un sujeto disparando contra unos perros en situación de calle en límites con el municipio de San Andrés Cholula.

Abren investigación por video de sujeto disparando contra perros en Puebla

La FGE Puebla informó que inició una carpeta de investigación con motivo de hechos difundidos el pasado 26 de junio a través de redes sociales, en los que se observa a una persona presuntamente realizando disparos contra caninos desde un vehículo en movimiento en los límites de los municipios de Puebla y San Andrés Cholula.

El Ministerio Público ordenó la práctica de diversas diligencias de investigación, entre ellas la intervención de la Policía de Investigación y de la Coordinación de Análisis, con el propósito de avanzar en la individualización del probable responsable, verificar si existe fauna lastimada o privada de la vida, así como obtener mayores datos sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que inició una carpeta de investigación por hechos difundidos el 26 de junio, donde se observa a una persona presuntamente disparando contra caninos desde un vehículo en movimiento en límites de Puebla y San Andrés Cholula.… pic.twitter.com/hKczBPehUK — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 27, 2026

Buscan a perros víctimas de la agresión en Puebla para esclarecer caso

De igual forma, la FGE Puebla trabaja en coordinación con la Dirección de Bienestar Animal del Sistema Estatal DIF (SEDIF), instancia que actualmente coordina la Célula de Bienestar Animal, a fin de recabar información técnica y operativa que permita identificar posibles animales afectados, documentar su condición y fortalecer las diligencias ministeriales necesarias para el esclarecimiento del caso.

Asimismo, se realiza la búsqueda y análisis de información en fuentes abiertas y cerradas, además de la recopilación de entrevistas y otros elementos que permitan fortalecer la investigación.

Con información de N+

GMAZ