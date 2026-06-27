Christian “N” Será Sentenciado en León; Es Declarado Culpable por la Muerte de Mateo de 12 Años

Después de más de un año, por fin la justicia llegó para el pequeño Mateo Santiago y su familia, ya que se dictaminó que Christian Augusto Jafet, fue sentenciado por un Juez y podría alcanzar una pena mínima de al menos 90 años y la máxima de 127 años en prisión.

Lo anterior lo dictaminó un Juez culpable quien responsabilizó a Christian por los delitos de homicidio calificado, desaparición forzada agravada y violación en contra del pequeño Mateo Santiago, de 12 años.

De igual manera, en este mismo encuentro se informó que será el próximo miércoles 1 de julio a las 10 de la mañana, se conocerá a través de una audiencia privada, los años que purgará el sentenciado en la cárcel.

Es importante recordar que los hechos ocurrieron la tarde del martes 4 de febrero de 2025, cuando Marytere, madre de Mateo publicó a través de sus redes sociales que se encontraba preocupada al no saber nada de su hijo, quien aparentemente regresaba de su escuela, pero no llegó a casa.

En ese momento, su mamá pidió apoyo a las autoridades de León, quienes se sumaron a una campaña de búsqueda, pues ya habían pasado varias horas de la desaparición del menor de 12 años de edad.

La búsqueda se extendió a la mañana siguiente cuando la ciudadanía de León se sumó a la familia y autoridades para localizar con vida al pequeño Mateo, tratando de seguir el camino que el pequeño haría al regresar a casa.

Por la tarde de ese día, agentes del Ministerio Público en compañía de oficiales de la Policía Municipal recopilaron videos de cámaras de seguridad en negocios del bulevar Manuel de Austri, donde Mateo había descendido del transporte urbano e irse a su casa.

Pero solo faltaba un negocio, del médico Christian Augusto Jafet Gómez Villalpando, a quien le solicitaron por teléfono a las 3 de la tarde del jueves, si podía compartir los videos que grabaron sus cámaras.

Por su parte, el médico argumentó que no se encontraba en su consultorio, pero que a las 6 de la tarde regresaba y los proporcionaba. Los agentes esperaron y llegó la hora, pero ya no tuvieron respuesta en las llamadas. Christian había apagado el teléfono, pero la mamá del doctor fue quien proporcionó a los policías la dirección de su hijo.

Encuentran sin vida al pequeño Mateo y detienen al dentista

Tras varios intentos de ingresar y localizar al doctor, fue gracias a un vecino que les dio acceso a los policías para ingresar a su vivienda, donde al entrar vieron a Christian herido por lo que solicitaron una ambulancia y lo trasladaron al Hospital General de León (HGL).

En ese momento, la sospecha de que Christian estaba involucrado en la desaparición de Mateo, fue confirmada por los agentes del Ministerio Público, quien al parecer dijo donde se encontraba el cuerpo del pequeño Mateo.

Los elementos de la Fiscalía se dirigieron hasta un camino de terracería en la carretera León-Lagos de Moreno, en los límites con León y Jalisco, donde a unos metros de un poste y entre la tierra, encontraron el cuerpo de Mateo, quien presentaba un impacto de bala en la cabeza.

Tras ser dado de alta en el hospital, el presunto asesino fue detenido, para ser trasladado a la Fiscalía de Guanajuato, donde comenzó su audiencia y a más de un año, un Juez declaró culpable a Christian y fue sentenciado por los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio calificado y violación en contra de Mateo.

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