Christian “N” Será Sentenciado en León; Es Declarado Culpable por la Muerte de Mateo de 12 Años

Tras un año de juicio, en la audiencia se dictaminó que será el próximo miércoles 1 de julio que un juez dicte los años que estará en prisión.

Christian 'N' fue declarado culpable.Foto: FSPE

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Tras un año de juicio, Christian N es declarado culpable por el homicidio de Mateo Santiago. La sentencia se dictará el 1 de julio.

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