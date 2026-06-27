Cooperación entre Países es Mejor que la Confrontación, Dice Sheinbaum en Inauguración de Planta

La presidenta inauguró una planta de moscas estériles en Chiapas para combatir el gusano barrenador

La presidenta Claudia Sheinbaum en Metapa, Chiapas. Foto: Gobierno de México.La presidenta Claudia Sheinbaum en Metapa, Chiapas. Foto: Gobierno de México.

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Desde Chiapas, Sheinbaum destaca la cooperación internacional para combatir plagas. La nueva planta de moscas estériles es un ejemplo de ciencia y colaboración entre México, EE.UU. y Panamá.

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