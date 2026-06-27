Cooperación entre Países es Mejor que la Confrontación, Dice Sheinbaum en Inauguración de Planta

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la nueva planta productora de moscas estériles para combatir el gusano barrenador del ganado demuestra que los grandes desafíos pueden enfrentarse mediante la cooperación entre países y el respeto mutuo, durante la inauguración de las instalaciones en Metapa, Chiapas.

La mandataria afirmó que este proyecto representa un ejemplo de cómo la ciencia y el trabajo conjunto pueden ofrecer soluciones a problemas que afectan a distintas naciones. Explicó que la planta permitirá producir moscas estériles para controlar la reproducción del gusano barrenador, una plaga que representa un riesgo para la ganadería y la sanidad animal en la región.

Planta productora de moscas estériles en Chiapas. Foto: Gobierno de México

Esfuerzo reúne a Panamá, México y Estados Unidos

Sheinbaum destacó que el esfuerzo reúne a Panamá, México y Estados Unidos en una estrategia común para contener la propagación de la plaga, al señalar que los retos sanitarios no conocen fronteras y requieren sumar capacidades técnicas y científicas.

Asimismo, reconoció que la principal aportación para la construcción de la planta provino del gobierno de Estados Unidos y agradeció la disposición de la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, así como del presidente Donald Trump, para fortalecer la colaboración entre ambos países.

La presidenta subrayó que México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, por lo que consideró indispensable mantener mecanismos de cooperación que fortalezcan las instituciones, el intercambio de conocimiento y los objetivos comunes.

"Desde Chiapas, donde inicia el territorio mexicano, enviamos un mensaje al mundo: la cooperación entre países soberanos es mejor que la confrontación", expresó.

Sheinbaum reconoció el trabajo de las instituciones participantes de ambos países y afirmó que la nueva planta envía un mensaje de optimismo sobre la capacidad de la ciencia, la colaboración internacional y el respeto entre naciones para enfrentar desafíos compartidos. "Que viva la relación entre México y Estados Unidos", concluyó.