Detectan el Primer Caso de Gusano Barrenador en Humano en la CDMX

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reveló que de los cuatro casos activos de gusano barrenador, en Tlalpan y Xochimilco, uno es de miasis humana

Detectan el Primer Caso en Humanos de Gusano Barrenador en CDMXLas larvas de la mosca barrenadora usan sus afiladas mandíbulas para perforar y devorar el tejido vivo de animales de sangre caliente, incluidos los humanos. Foto: scientificamerican

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Los antecedentes en la CDMX sobre gusano barrenador se reportó en dos perros: Uno de ellos en un dóberman de 12 años, el cual fue detectado en Topilejo, Tlalpan Y el segundo caso fue en un pastor australiano, en Xochimilco

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