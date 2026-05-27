Detectan el Primer Caso de Gusano Barrenador en Humano en la CDMX

En la Ciudad de México (CDMX) se detectó el primer caso de gusano barrenador. De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la semana epidemiológica 19 (mayo de 2026) dio a conocer que los casos de gusano barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax) aumentaron en la Ciudad de México, esto pasaron de 2 a 5.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gusano Barrenador Acumula un Registro de 174 Casos Activos en Tamaulipas

De los 4 casos activos registrados en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco, uno es de miasis humana.

Casos de gusano barrenador en la CDMX

Los antecedentes sobre gusano barrenador en la CDMX se reportó en dos perros:

Uno de ellos en un dóberman de 12 años , el cual fue detectado en Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. El caso fue reportado el 26 de abril de 2026 por un médico veterinario que detectó miasis en la base de la oreja izquierda del animal. La herida se originó durante una pelea, detalló la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Segundo caso fue en un pastor australiano en la alcaldía Xochimilco.

¿Cuántos casos de gusano barrenador hay en México?

La Secretaría de Salud aseguró que hay 221 casos de la infección en humanos debido al gusano barrenador en al menos 12 estados del país.

Estados con más casos activos de gusano barrenador

De acuerdo con el reporte más reciente del SENASICA. Los estados con más número de casos activos de gusano barrenador son:

Oaxaca con 225

Veracruz con 170

Hidalgo con 117

Chiapas con 113

San Luis Potosí con 109

HVI