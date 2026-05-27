Rescatan Águila Pescadora en Ciudad Deportiva de Ensenada

Un águila pescadora fue rescatada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, luego de que se reportara al número de emergencias 911 que el ave presentaba problemas de enredo en sus extremidades, lo que le impedía volar y la mantenía en estado vulnerable.

Tras el llamado de auxilio, y con autorización de las autoridades correspondientes, personal de la asociación Contacto Salvaje acudió al lugar para atender la situación y salvaguardar al ejemplar.

Realizan evaluación del ave

El equipo especializado llevó a cabo una revisión del estado físico del águila pescadora, confirmando que, pese a la afectación inicial, no presentaba lesiones de gravedad.

Luego de la evaluación, el ave fue liberada en condiciones seguras, al determinarse que se encontraba fuera de peligro y apta para reintegrarse a su hábitat natural.

Información Patricia Lafarga

APG