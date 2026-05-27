Rescatan Águila Pescadora en Ciudad Deportiva de Ensenada

Un águila pescadora fue rescatada en Ciudad Deportiva de Ensenada tras quedar enredada e imposibilitada para volar

Rescatan Aguila EnsenadaFoto: Contacto Salvaje

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En Ensenada, un águila pescadora fue rescatada en la Ciudad Deportiva. Personal especializado confirmó que está fuera de peligro y lista para volar de nuevo.

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