Sheinbaum Confirma Salida de Óscar Lozano Águila del Tren Maya: ¿Qué Pasó?

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó hoy, 26 de junio de 2026, la salida de Óscar Lozano Águila del Tren Maya, en N+ te detallamos qué pasó.

En su conferencia matutina de este viernes, precisó "hubo un cambio, es normal, no es en particular por alguna razón. La Sedena tiene por norma hacer cambios cada dos 3, o 4 años hacer cambios a las personas que están en diversas responsabilidades y fue una decisión", dijo.

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La presidenta precisó que entrará a cumplir otras funciones y que su salida es parte de la rotación que se suele hacer en las responsabilidades.

Sheinbaum destaca desempeño del Tren Maya

Además de explicar el relevo, la presidenta defendió el desempeño del Tren Maya y aseguró que el proyecto mantiene una perspectiva financiera favorable.

Calificó el desarrollo del sistema ferroviario como bueno y afirmó que existe un plan para incrementar sus ingresos mediante nuevas estrategias de operación.

De acuerdo con Sheinbaum, uno de los factores importantes será el crecimiento del servicio de transporte de carga, el cual contribuirá a fortalecer las finanzas del proyecto.

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