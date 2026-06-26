Sheinbaum Confirma Salida de Óscar Lozano Águila del Tren Maya: ¿Qué Pasó?

La presidenta explicó en su conferencia matutina la salida de Óscar Lozano Águila

Óscar Lozano ÁguilaConfirman salida del Tren Maya de Óscar Lozano Águila. Foto: Cuartoscuro

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