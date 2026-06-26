Sheinbaum Revela Acuerdo con Rey Felipe VI de España sobre Pueblos Originarios

El rey Felipe VI está de visita en México en el marco del partido España vs Uruguay, que se jugará hoy en el estadio sede Guadalajara del Mundial 2026

Reunión del rey Felipe VI de España y la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.Reunión del rey Felipe VI de España y la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. Foto: EFE

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El rey Felipe VI y la presidenta Sheinbaum dialogaron sobre la importancia de los pueblos originarios en México. ¿Qué exposiciones culturales se llevarán a cabo en España? Entérate aquí.

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