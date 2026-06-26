Sheinbaum Revela Acuerdo con Rey Felipe VI de España sobre Pueblos Originarios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló hoy, 26 de junio de 2026, de qué habló con el rey Felipe VI de España y al acuerdo al que llegaron, durante la reunión que sostuvieron la tarde del jueves, en Palacio Nacional.

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum dijo que se trató de una reunión "buena" y "muy cordial", con duración aproximada de una hora, en la que habló de varios temas con el rey de España, entre ellos los pueblos indígenas y su importancia para México.

La mandataria dijo que habló sobre la solicitud del perdón por la Conquista, un tema relevante para México, “más allá de cualquier discrepancia que pueda haber”, y le planteó la importancia de que 28 millones de mexicanos se reconocen como indígenas, con un total de 69 lenguas.

En el encuentro, Sheinbaum Pardo destacó “cómo el reconocimiento de las grandes civilizaciones, las grandes culturas, la grandeza cultural de México, se vincula -previo a la llegada de los españoles- con el México actual”.

Expuso "cómo la resistencia de los pueblos ha sido fundamental en la construcción del México de hoy, cómo los valores de los pueblos originarios han formado a las y a los mexicanos, cómo durante años -incluso después de la Colonia- los pueblos indígenas fueron discriminados (…) y por qué la importancia para nosotros de la reivindicación de los pueblos”.

“Le plantee que para nosotros es un asunto de identidad, de identidad nacional, de reconocimiento y de no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a ninguna forma de discriminación y que por eso es un asunto de dignidad para México”, subrayó la presidenta.

Cabe destacar que el rey Felipe VI está de visita en México en el marco del partido España vs Uruguay, que se jugará hoy en el estadio sede Guadalajara del Mundial 2026.

Acuerdo cultural México-España

La mandataria señaló que el rey de España escuchó sus argumentos y planteó que en el encuentro Iberoamericano, que se realizará en noviembre de 2026, en Madrid, una de las mesas de trabajo será sobre los pueblos originarios, por lo que el monarca mostró interés en seguir trabajando conjuntamente.

Sheinbaum Pardo dio a conocer que con el rey Felipe VI acordó 3 exposiciones de México en España y son las siguientes:

Refugiados de la República española. Sor Juana Inés de la Cruz. Cultura Maya.

La presidenta Sheinbaum apuntó que la reunión con el rey de España no se hubiera podido realizar sin la visita de Felipe VI a la exposición Mujeres Indígenas, en Madrid, donde el monarca reconoció, “en su forma, en su manera, abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles, durante la llamada Conquista”.

Resaltó que se trató de un gesto que se tradujo en la reciente visita del rey de España a México.