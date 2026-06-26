Crean 2 Nuevos Partidos Políticos en México: ¿Cuáles Son y Cómo se Llaman?

México tiene dos nuevos partidos políticos, el INE avaló la creación de estos, aquí te contamos cómo se llaman.

¿Cómo se Llaman los Nuevos Partidos Políticos de México?Cuartoscuro

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El INE da luz verde a dos nuevos partidos: 'Construyendo sociedades de Paz' y 'Personas Sumando en 2025'. ¿Qué asociaciones quedaron fuera y por qué?

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