Crean 2 Nuevos Partidos Políticos en México: ¿Cuáles Son y Cómo se Llaman?

México tiene dos nuevos partidos políticos. Este jueves 25 de junio 2026, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de nuevos partidos políticos nacionales que contenderán en las elecciones de 2027.

¿Cuáles son los nuevos partidos políticos y cómo se llaman?

Se trata de “Construyendo sociedades de Paz”, en el que participan líderes del que fuera el Partido Encuentro Social.

Y “Personas Sumando en 2025”, conocida como "Somos".

Sin embargo, se estableció que se deberá cambiar este nombre, según lo resuelto esta tarde por el INE. Dicho partido político es presidido por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, además, participan exfuncionarios del INE.

El INE informó:

"Dos de las cinco solicitudes presentadas por organizaciones de la ciudadanía y una agrupación política lograron constituirse como Partido Político Nacional".

¿A qué asociaciones no se les dio el registro de partidos políticos?

El INE rechazó dar el registro a otras dos asociaciones que lo solicitaron y que inicialmente habían cumplido con los requisitos, pero que presentaron diversas inconsistencias en sus ingresos y egresos así como en sus afiliaciones.

Se trata de:“Que siga la Democracia” y “México tiene vida”, organización en la que además la autoridad detectó la participación directa de ministros de culto, lo que está prohibido por la ley.