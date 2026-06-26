Llega la Selección de Uruguay a Guadalajara, Aficionados Esperaban a los Jugadores

Durante esta tarde, la Selección de Uruguay llegó a Guadalajara, previo al partido contra el equipo de España

Llega la Selección de Uruguay a GuadalajaraFoto: N+

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La Selección de Uruguay ya está en Guadalajara. Aficionados de todo el mundo se reúnen para apoyar antes del partido contra España

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