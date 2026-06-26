Llega la Selección de Uruguay a Guadalajara, Aficionados Esperaban a los Jugadores

La tarde de este jueves, el seleccionado nacional de Uruguay arribó a su hotel de concentración en la colonia Providencia de Guadalajara, bajo la expectativa de aficionados uruguayos y mexicanos que se dieron cita para recibirlos.

Marcela, quien viajó desde Uruguay, compartió: “Es la primer vez que vinimos, vinimos especialmente para ver el partido de Uruguay contra España y nos han tratado muy bien. La verdad es que no sé cómo se les dice a los de Guadalajara, pero nos han tratado muy cariñosamente”

Los jugadores y el cuerpo técnico descendieron de las unidades; algunos de ellos, en especial quienes militan en la Liga Mexicana, se acercaron para saludar a los aficionados que aguardaban su llegada.

Otros seguidores permanecieron afuera del lobby del hotel con la esperanza de ver a sus ídolos. La expectativa crece rumbo al encuentro de este viernes, cuando Uruguay y España se enfrenten en el estadio de Zapopan, Jalisco.