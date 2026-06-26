Precio del Dólar Hoy Viernes 26 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este jueves, el peso mexicano pudo revertir las pérdidas de las jornadas previas en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Un hombre cuenta billetes de 100 dólaresLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Reuters | Archivo

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El dólar cerró ayer a 17.52 pesos. ¿Qué significa esto para el peso mexicano? Conoce el impacto de la tasa de interés de Banxico en el tipo de cambio.

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