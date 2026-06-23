Precio del Dólar Hoy Martes 23 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy martes 23 de junio de 2026 en México es de 17.45 pesos por billete verde en promedio.

Este lunes 22 de junio, el peso mexicano se depreció en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

La divisa nacional cayó al final de la jornada ante el fortalecimiento de la moneda estadounidense.

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¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 22 de junio de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del lunes 22 de junio de 2026 fue de 17.3738 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 22 de junio en los 17.37 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el martes 23 de junio de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.3480 pesos por dólar para este martes 23 de junio.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 23 de junio, según Banxico, en 17.3247 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 23 de junio de 2026 en México

Banco Compra Venta Afirme 16.30 17.90 Banco Azteca 16.35 17.99 BBVA Bancomer 16.27 17.71 Banorte 16.20 17.70 Banamex 16.84 17.80 Scotiabank 16.80 17.85

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM