Precio del Dólar Hoy Martes 23 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este lunes, el peso mexicano se depreció en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Billete de 100 dólaresEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El peso mexicano se depreció frente al dólar, cerrando el 22 de junio a 17.37 pesos. ¿Qué significa esto para el tipo de cambio hoy? Infórmate aquí.

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