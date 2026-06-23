¿En Qué Estados Lloverá con Intensidad este Martes 23 de Junio de 2026?

A pesar del clima lluvioso en la mayor parte del territorio nacional, seguirá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte del país, prevaleciendo la onda de calor en 6 entidades

Cielo nublado en Monterrey, Nuevo LeónCielo nublado en Monterrey, Nuevo León. Foto: Facebook Protección CIvil Nuevo León

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Este martes, el clima trae contrastes: lluvias intensas en el occidente y calor extremo en el noroeste de México. Conoce más sobre el pronóstico del SMN para tu estado.

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