¿En Qué Estados Lloverá con Intensidad este Martes 23 de Junio de 2026?

Para este martes 23 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte y occidente del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Simultáneamente, la onda tropical núm. 9, se desplazará al sur de las costas de Colima y Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de México.

Se Esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, originará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en dicha región.

Finalmente, continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noreste, este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (oeste y este), Durango (norte) y Coahuila (oeste).

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este y centro), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (oeste, norte y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (sur y oeste), Colima, Michoacán (centro y este), Hidalgo (norte) y Puebla (sureste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tabasco (oeste) y Chiapas (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noreste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (excepto sierra, sur y sureste) y Coahuila (noroeste y suroeste).

De 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco (norte), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado en la región, así como frío en zonas altas en donde pueden registrarse bancos de niebla.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México; en ambos casos se pronostican descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 25 a 27°C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Con información de Conagua

ICM