Argelia Remonta a Jordania y la Elimina del Mundial en Segunda Jornada del Grupo J

Los Zorros del Desierto le dieron la vuelta al partido y vencieron a Los Caballerosos, que quedaron eliminados del torneo

ArgeliaFoto: Reuters.

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Argelia remonta y elimina a Jordania del Mundial con goles de Bembouali y Gouiri. Los Zorros del Desierto se preparan para enfrentar a Austria en la última jornada. Descubre cómo lo lograron.

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