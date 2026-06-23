Argelia Remonta a Jordania y la Elimina del Mundial en Segunda Jornada del Grupo J

Trece minutos de rebeldía, del 69 al 82, y 2 tiros de esquina sacaron del fango a la selección de Argelia este lunes con una remontada de 1-2 sobre Jordania en el cierre de la segunda jornada del Grupo J.

Con el resultado, los Al-Nashama quedaron matemáticamente eliminados del torneo internacional de la FIFA, en el que participaron por primera vez en su historia.

Un cabezazo de Nadhir Bembouali al minuto 69 y un toque sutil de Amine Gouiri, tras otro tiro de esquina en el 82, rescataron a los Zorros del Desierto, que sumaron sus primeros tres puntos, aunque aún deberán medirse con Austria.

A balón parado

Los pupilos del entrenador bosnio Vladimir Petkovic pusieron el fútbol, el desgaste físico, la pirotecnia, pero a Jordania le bastó un pestañeo de sus rivales para inclinar la balanza en el minuto 36 con un gol del centrocampista Nizar Al-Rashdan.

El partido en la ciudad estadounidense de Santa Clara entró entonces en un estadio de nerviosismo.

Los Caballerosos demostraron sentirse cómodos en el caos que provocaron con el gol de Al-Rashdan en tanto que Argelia buscaba sin orden el libreto inicial.

El sufrimiento se prolongó hasta el segundo tiempo y los argelinos entendieron entonces que debían prescindir de las jugadas elaboradas o buscar la formula del balón parado para vulnerar a Jordania.

Así llegó la remontada.

La última jornada se jugará el 27 de junio. Argelia chocará con Austria y Jordania con Argentina.

La albiceleste ya está en la próxima fase con 6 puntos y Austria se mantiene en lista de espera con 3 unidades.

ASJ