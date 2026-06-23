Agenda de Partidos del Mundial Mañana 23 de Junio 2026: Horarios, Resultados y Dónde Ver

Avanza la recta final de la Fase de Grupos y los países afianzan sus lugares en los dieciseisavos de final. Conoce qué partidos están contemplados en la agenda de este martes

Partidos Mundial Martes 23 de Junio 2026. Agenda de Juegos del Mundial 2026¡Entérate! Estos son los partidos del Mundial 2026 que se juegan este martes 23 de junio. Conoce la agenda completa del día. Foto: Reuters.

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