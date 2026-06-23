Agenda de Partidos del Mundial Mañana 23 de Junio 2026: Horarios, Resultados y Dónde Ver

La Fase de Grupos del Mundial 2026 se acerca a su fin para dar paso a los Dieciseisavos de Final que se jugarán a partir del próximo domingo. Para que sigas el camino de las selecciones, en N+ te decimos qué partidos se juegan este martes 23 de junio y dónde puedes verlos.

México ya está entre los clasificados a la siguiente ronda de la Copa del Mundo tras su victoria contra Corea del Sur. Aunque aún deben jugar el tercer partido de la Fase de Grupos contra Chequia este miércoles 24 de junio.

Si aún no tienes contratado tu Plan ViX Pase Mundial, en una nota previa te adelantamos qué juegos del Mundial 2026 pasan gratis por TV Abierta del 22 al 28 de junio.

Más allá del torneo entre países los jugadores también buscan coronarse con "la bota de Oro", por lo que aquí ya te dijimos quiénes son los candidatos y cómo va la Tabla de Goleadores de la Copa del Mundo 2026.

Partidos Martes 23 de Junio 2026: ¿Quiénes juegan y a qué hora ver los partidos en vivo?

Las 48 selecciones que participan en la Copa del Mundo se juegan su pase a los Dieciseisavos de Final, y en una nota previa ya te dijimos quiénes han clasificado hasta hoy.

A continuación hallarás la agenda de partidos de este martes 23 de junio 2026, así como los horarios y canales dónde podrás observarlos desde México.

En total se jugarán cuatro partidos entre selecciones del Grupo K y Grupo L.

Portugal vs Uzbekistán.

Horario: 11:00 horas.

Estadio Houston, EUA.

Grupo K.

Inglaterra vs Ghana.

Horario: 14:00 horas.

Estadio Boston, EUA.

Grupo L.

Panamá vs Croacia.

Horario: 17:00 horas.

Estadio de Toronto, Canadá.

Grupo L.

Colombia vs RD Congo.

Horario: 20:00 horas.

Estadio Guadalajara, México.

Grupo K.

Puedes seguir la cobertura completa de los partidos del día a través de los Liveblogs de N+. Conocer los resultados y estadísticas por cada uno de los juegos.

¿Qué partido del 23 de Junio 2026 se verá Gratis en Canal 5 de TV Abierta?

De los cuatro partidos que se jugarán este martes 23 de junio, sólo uno se transmitirá por TV Abierta. Los otros tres se verán por la plataforma de ViX Premium.

El partido que podrás ver gratis en Canal 5 de TV Abierta es el de Colombia vs RD Congo a las 20:00 horas. Además se transmitirá en TUDN y ViX Premium.

SARR