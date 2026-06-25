Precio del Dólar Hoy Jueves 25 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este miércoles, el peso mexicano se depreció nuevamente en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Un hombre cuenta billetes de 100 dólaresEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Reuters | Archivo

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El peso mexicano se depreció este miércoles un 0.39% frente al dólar. Conoce cómo cerró el tipo de cambio y qué esperar para el futuro cercano.

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