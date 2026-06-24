Precio del Dólar Hoy Miércoles 24 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este martes, el peso mexicano tuvo una fuerte depreciación en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

billetes de un dólarLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Reuters

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El tipo de cambio del dólar cerró ayer en 17.56 pesos. La caída del peso mexicano se debe a un frágil acuerdo en Medio Oriente. Conoce más sobre esta situación.

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