Se Esperan Lluvias Fuertes a Muy Fuertes en la Mayor Parte de la República Mexicana

Solo la península de Baja California quedará libre de precipitaciones, informó el SMN; además, seguirá la onda de calor en seis entidades del norte del país

Tarde lluviosa en la Ciudad de MéxicoTarde lluviosa en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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Lluvias muy fuertes en México, excepto Baja California. Guerrero y Oaxaca con alertas. Infórmate sobre el clima y las altas temperaturas en el norte.

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