Se Esperan Lluvias Fuertes a Muy Fuertes en la Mayor Parte de la República Mexicana

Para este miércoles 24 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes sobre la mayor parte de la República Mexicana, excepto en la península de Baja California, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca.

Por otra parte, se prevé que la onda tropical núm. 9 sea absorbida por una zona de baja presión con potencial ciclónico.

Además, una circulación anticiclónica en niveles medios medio de la atmósfera al norte del país, mantendrá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México.

Y prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noreste, este y sureste), Sinaloa (norte y sur), Durango (oeste), Chihuahua (norte y oeste) y Coahuila (oeste).

E iniciará una nueva oda a partir de este día en Baja California (noreste), Nayarit (suroeste), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (suroeste) y Oaxaca (sur).

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este y sureste) y Oaxaca (suroeste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (este, centro y suroeste) y Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y sureste), Tlaxcala, Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas y Aguascalientes.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noreste y noroeste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte y centro), Durango (noroeste), Chihuahua (norte y oeste) y Coahuila (noroeste).

De 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco (norte y oeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí (este) y Morelos.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado en la región, así como frío en zonas altas en donde pueden registrarse bancos de niebla.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (centro, oeste y suroeste); las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Con información de Conagua

ICM