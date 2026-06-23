¿Se Acerca a México? Posible Tormenta Douglas Toma Fuerza y Se Une a Onda Tropical 8

Una zona de baja presión ubicada en el océano Pacífico incrementó su posibilidad de convertirse en un ciclón y además se unió a la onda tropical número 8, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la tarde de hoy, 23 de junio de 2026.

Aquí te informamos dónde se encuentra dicho fenómeno meteorológico, que de evolucionar se convertirá en la tormenta tropical Douglas, la cuarta de la temporada de ciclones en el Pacífico.

También te damos a conocer si este sistema representa algún peligro para México, de acuerdo con su trayectoria prevista.

Sistemas con potencial ciclónico en el océano Pacífico. Imagen de satélite SMN

Temporada de ciclones tropicales en el Pacífico

La temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico inició el 15 de mayo y terminará el 30 de noviembre de 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó entre 18 y 21 sistemas con nombre en este litoral.

De ellos, entre 9 y 10 serían tormentas tropicales; entre 5 y 6, huracanes categoría 1 y 2; y entre 4 y 5, huracanes mayores de categoría 3, 4 o 5.

Hasta el momento se han formado tres tormentas tropicales en este océano: Amanda, Boris y Cristina.

Toma fuerza posible ciclón

A través de redes sociales, la Conagua informó que la zona de baja presión, asociada con la onda tropical 8, aumentó su posibilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días, y también dio a conocer su ubicación y desplazamiento:

¿Dónde está? Se ubica a 670 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

¿Cuál es su probabilidad de desarrollo? Tiene 50% de posibilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y siete días.

¿Hacia dónde se desplaza? Rumbo al oeste-noroeste a una velocidad entre los 16 y 24 km/h.

Es decir, de acuerdo con el organismo, este sistema avanza lejos de costas mexicanas, por lo que no representa peligro.

👉La zona de baja presión al suroeste de las costas de #Jalisco y #Colima incrementa a 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 7 días.



👉Del mismo modo, se prevé la formación de otra zona de baja presión al suroeste de las costas de #Jalisco y #Colima, con… pic.twitter.com/PI6cvW6mJW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 23, 2026

Alerta en el Pacífico

Pero además de dicha zona de baja presión, la Conagua recordó que también se prevé la formación de una segunda zona de baja presión, en la misma área, al suroeste de las costas de Jalisco y Colima.

Este otro sistema tiene 40% posibilidad para desarrollo ciclónico en siete días; por lo que podría evolucionar la próxima semana.

De hacerlo, se convertiría en la tormenta tropical Elida, que tampoco representa peligro para México.

Nombres de los ciclones en el Pacífico

Según información de la Secretaría de Marina, los ciclones tropicales se nombran desde 1953. Un fenómeno meteorológico recibe nombre desde que se convierte en tormenta tropical y hasta la categoría de huracán, en acuerdo a un sistema establecido por el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Estos son los nombres para el Pacífico este 2026:

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevive

Hernan

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon



SPB