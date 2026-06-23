¿Se Acerca a México? Posible Tormenta Douglas Toma Fuerza y Se Une a Onda Tropical 8

La Conagua informa sobre una zona de baja presión, asociada con la onda tropical 8, que podría convertirse en la tormenta Douglas en los siguientes días

Acapulco durante el paso de la tormenta Dolores en junio 2021. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAcapulco durante el paso de la tormenta Dolores en junio 2021. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Destacado

La posible tormenta Douglas toma fuerza en el Pacífico. Conagua detalla su ubicación y trayectoria. ¿Deberíamos preocuparnos en México? Entérate de los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+