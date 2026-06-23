Thomas Tuchel, de Mesero a Director Técnico de la Selección Inglesa en el Mundial 2026

En enero de 2025 asumió oficialmente el cargo de seleccionador de Inglaterra, convirtiéndose en el primer entrenador alemán en dirigir al combinado inglés

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel. Foto: ReutersEl seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel. Foto: Reuters
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