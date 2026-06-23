Thomas Tuchel, de Mesero a Director Técnico de la Selección Inglesa en el Mundial 2026

Mientras Inglaterra enfrenta este martes a Ghana en un partido clave de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, la historia de su entrenador, Thomas Tuchel, recuerda que el camino hacia la élite del futbol no siempre es lineal.

Hoy, al frente de una de las selecciones más mediáticas del planeta, el técnico alemán de 52 años vive lo que ha definido como la cima de su carrera profesional.

Sin embargo, décadas antes de dirigir a Inglaterra en una Copa del Mundo, Tuchel trabajaba como mesero y bartender en un bar de Stuttgart para sostenerse mientras estudiaba administración de empresas y buscaba un rumbo tras el abrupto final de su carrera como futbolista.

Una lesión lo obligó a 'colgar las botas'

Nacido en Krumbach, Alemania, Tuchel soñaba con triunfar en las canchas, pero una lesión crónica en el cartílago de la rodilla lo obligó a retirarse prematuramente a los 25 años. Lejos de abandonar el futbol, aprovechó ese golpe para reinventarse.

Mientras trabajaba en el popular Radio Bar de Stuttgart, aprendió incluso a servir bebidas y transportar bandejas sobre su cabeza, una etapa que años después recordaría como parte fundamental de su formación personal.

El regreso de Tuchel al futbol

Su transición a los banquillos comenzó en las categorías juveniles de Stuttgart y posteriormente en Augsburg. Su obsesión por los detalles tácticos y su capacidad para desarrollar jugadores llamaron rápidamente la atención.

El ascenso fue meteórico: pasó por Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern Múnich, acumulando títulos nacionales e internacionales, incluida la UEFA Champions League con Chelsea en 2021.

El primer técnico alemán en dirigir a Inglaterra

En enero de 2025 asumió oficialmente el cargo de seleccionador de Inglaterra, convirtiéndose en el primer entrenador alemán en dirigir al combinado inglés. Desde entonces ha impulsado una propuesta basada en intensidad, presión alta y un futbol ofensivo, con el objetivo de terminar con una sequía de títulos que se extiende desde el Mundial de 1966.

Previo al duelo ante Ghana, Tuchel pidió a sus jugadores mejorar en defensa y evitar la complacencia tras la victoria 4-2 sobre Croacia en el debut mundialista.

Inglaterra podría asegurar hoy su clasificación a la siguiente ronda, mientras su entrenador continúa escribiendo una historia poco común: la de un hombre que pasó de servir mesas y preparar cócteles en Alemania a comandar a una de las potencias históricas del futbol mundial.

AMP