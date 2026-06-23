Monitorean 39 Colonias de Xalapa que Podrían Estar en Zonas de Riesgo por Lluvias

Debido a las posibles precipitaciones en la ciudad de Xalapa, las autoridades dieron a conocer que al menos 39 colonias son monitoreo por estar en posibles zonas de riesgo.

Monitorean 39 Colonias de Xalapa que podrían Estar en Zonas de Riesgo por LluviasFoto: N+

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¡Atención Xalapa! 39 colonias en riesgo por lluvias intensas. Autoridades monitorean para prevenir inundaciones y deslaves. Mantente informado y sigue las recomendaciones de Protección Civil.

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