Monitorean 39 Colonias de Xalapa que Podrían Estar en Zonas de Riesgo por Lluvias

Ante el pronóstico de lluvias, en la ciudad de Xalapa se ha activado una vigilancia permanente en por lo menos 39 colonias consideradas de alto riesgo por inundaciones, anegamientos, así como deslizamientos de tierra.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Activan Vigilancia por Lluvias en 39 Colonias de Alto Riesgo en Xalapa

De acuerdo con las autoridades, estas zonas presentan antecedentes de afectaciones durante precipitaciones intensas, por lo que actualmente se llevan a cabo recorridos preventivos, así como monitoreo de manera constante para detectar posibles situaciones de emergencia.

Entre las colonias identificadas como prioritarias se encuentran la 21 de Marzo, Revolución, El Sumidero, Dolores Hidalgo, Independencia, Cerro Colorado, Las Fuentes y Mártires de Chicago, donde históricamente se han registrado encharcamientos, escurrimientos y movimientos de laderas.

Las autoridades han exhortado a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, evitar arrojar basura en calles y alcantarillas, así como reportar cualquier situación de riesgo relacionada con deslaves, inundaciones o caída de árboles.

¿Cuáles son las condiciones climatológicas para Veracruz en los próximos días?

La divergencia del viento generada por una vaguada superior y una vaguada en superficie con eje sobre el suroeste del Golfo de México favorecerá una atmósfera más húmeda e inestable con potencial para lluvias y tormentas eléctricas, lluvias intensas, descargas eléctricas, según la información emitida por autoridades de Protección Civil.

Se dio a conocer que existe la posibilidad de caída de granizo y, en algunas ocasiones, torbellinos en el estado de Veracruz, específicamente durante los días martes 23 y miércoles 24 con presencia de viento con rachas fuertes.

Se espera que, a partir del próximo jueves 25, se pronostiquen condiciones menos inestables que ayudarán a la disminución del potencial de precipitaciones. También se exhortó a la ciudadanía a realizar ciertas acciones de manera preventiva para reducir las afectaciones que podrían presentarse, como encharcamientos o inundaciones, por ejemplo: