Lluvia con Granizo en CDMX: Encienden Alerta Amarilla y Naranja por Tormenta en Toda la Capital

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este martes 23 de junio de 2026 las alertas Amarilla y Naranja por pronóstico de lluvias fuertes acompañadas de granizo.

De acuerdo con la autoridad capitalina, estas lluvias podrían ir acompañadas de caída de granizo, lo que podría provocar encharcamientos e inundaciones, así como corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

¿En dónde hay Alerta Amarilla hoy?

De acuerdo con la última actualización de la SGIRPC, con corte a las 13:30 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en las siguientes alcaldías:

Gustavo A. Madero

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Benito Juárez

Iztacalco

Iztapalapa

Coyoacán

Xochimilco

Tláhuac

Milpa Alta

¿Y dónde hay Alerta Naranja?

En tanto, la Alerta Naranja se mantenía activa en las siguientes alcaldías para el periodo comprendido entre las 15:00 y 23:00 horas de este martes:

Cuajimalpa

Álvaro Obregón

Magdalena Contreras

Tlalpan

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 23/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/5esBTuRe5K — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 23, 2026

Recomendaciones para la población ante alerta por lluvias

Ante la intensificación de lluvias fuertes, la autoridad capitalina emitió las siguientes recomendaciones:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los domicilios. Cerrar puertas y ventanas. No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua. Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

Comienza a llover en CDMX

En la imagen más reciente de radar se observan la tarde de este martes lluvias ligeras dispersas en las demarcaciones Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

"Se prevé que las lluvias se generalicen e intensifiquen durante esta tarde y parte de la noche en la Ciudad de México. Las lluvias podrán estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo", informó la SEGIPRC vía la red social X.

AMP