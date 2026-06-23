Lluvia con Granizo en CDMX: Encienden Alerta Amarilla y Naranja por Tormenta en Toda la Capital

Lluvias podrían ir acompañadas de caída de granizo, lo que podría provocar encharcamientos e inundaciones, así como corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas

Las precipitaciones provocan afectaciones a la movilidad y complicaciones viales. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoLas precipitaciones provocan afectaciones a la movilidad y complicaciones viales. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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