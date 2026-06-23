Dos Conductores Resultan Heridos Luego de Accidente en Avenida Corregidora de Torreón

Dos personas resultaron lesionadas durante la mañana de este martes 22 de junio tras un accidente vial en el cruce de avenida Corregidora y calle La Opinión, en la colonia Centro en Torreón.

Durante el accidente, una camioneta estuvo a punto de chocar con la fachada de una casa, pero se detuvo al impactarse contra una jardinera.

El accidente fue reportado a las 7:50 de la mañana. Personal de bomberos acudieron al lugar, al confirmar que había lesionados solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con el reporte, en el choque participó una camioneta y un vehículo. Ambos conductores manifestaron a las autoridades que cruzaron con la luz verde del semáforo. Sin embargo, testigos del percance, afirmaron que fue el automóvil, quien se pasó la señal de la luz roja.

Debido al fuerte impacto, la camioneta fue proyectada contra una jardinera ubicada en la esquina. La estructura evitó que la unidad continuara su trayectoria y se impactara contra un domicilio cercano.

Paramédicos atendieron en el sitio a los dos conductores, un hombres y una mujer, quienes presentaron lesiones y fueron trasladados a un hospital de la localidad para recibir atención médica.

Choque proyecta a vehículo contra casa en Piedras Negras

Elementos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento de un percance vial registrado en el cruce de las calles Tule y Saman en la colonia Año 2000 en Piedras Negras, donde participaron dos automóviles.

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Después del impacto, uno de los vehículos salió proyectado contra un domicilio. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, pero si daños materiales de consideración en ambas unidades.

Los elementos de tránsito manifestaron que los involucrados pudieran llegar a un acuerdo reparatorio en caso contrario el expediente será consignado ante el Ministerio Público para asuntos viales.



