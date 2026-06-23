Dos Conductores Resultan Heridos Luego de Accidente en Avenida Corregidora de Torreón

Dos conductores resultaron heridos luego de un choque en la avenida Corregidora en Torreón.

Dos Conductores Resultan Heridos Luego de Accidente en Avenida Corregidora de TorreónFoto: N+

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Impactante choque en Torreón: dos conductores heridos tras accidente en avenida Corregidora. Testigos afirman que uno de los vehículos se pasó la luz roja. Conoce más detalles.

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