Detienen a Hombre con Cientos de Envoltorios de Droga en León; Los Llevaba en su Mochila

Durante un operativo preventivo, la policía municipal de León, junto con elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, lograron el aseguramiento y la detención de un hombre que llevaba consigo cientos de envoltorios de droga en la colonia Santa María del Granjeno.

Fue la misma dependencia de la Secretaría de seguridad y paz de Guanajuato, quien informó los hechos ocurridos minutos después de las seis de la tarde, en esta colonia de la ciudad de León, Guanajuato, cuando se realizaba un operativo preventivo por las calles de Santa María del Granjeno.

En cierto momento, los uniformados pudieron ver a un hombre que caminaba de forma sospechosa, quien, al ver la presencia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, de inmediato, aceleró su paso, tratando de correr, acción, que llamó de inmediato la atención de los uniformados, quienes también aceleraron su paso para darle alcance.

Metros más adelante se logró la detención de este hombre, a quien comenzaron a interrogar sobre su acción sospechosa, pero no tuvo argumentos para contrarrestar ello, así que se procedió a realizar una revisión de rutina al ver que portaba una mochila en la espalda.

Traía los envoltorios en una mochila en su espalda

En ese momento, el personal de Seguridad detectó que había en su interior, varios envoltorios, de lo que parecían ser diversos tipos de droga, por lo que es de inmediato, se procedió a la detención del hombre, así como la revisión de estas bolsas, las cuales estaban listas para su distribución.

Gracias a la unidad canina K9 se confirmó que los envoltorios llevaban diferentes tipos de droga, los cuales sumaban una cantidad superior a los 488, por lo cual también fue asegurada para proceder ser presentados ante las autoridades correspondientes, quienes llevarán a cabo estas indagatorias.

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