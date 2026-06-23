Detienen a Hombre con Cientos de Envoltorios de Droga en León; Los Llevaba en su Mochila

El hombre al ver a los elementos de Seguridad trató de darse a la fuga, pero su actitud sospechosa llamó la atención de los uniformados.

La unidad canina ayudó en el hallazgo de la droga.Foto: FSPE

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Durante un operativo en León, un hombre fue arrestado con más de 488 envoltorios de droga en su mochila. La unidad K9 confirmó la presencia de diversas sustancias.

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